Запуск SpaceX Falcon 9 із кораблем Dragon до МКС: онлайн-трансляція

У п'ятницю, 3 травня, в США планують запустити ракету-носій Falcon 9. Запуск відбудеться орієнтовно в 10:11 за київським часом. Відзначимо Falcon 9 виведе безпілотний корабель Dragon із корисним вантажем до МКС.

Деталі про запуск. Місія отримала назву CRS-17, адже це вже 17 політ SpaceX за комерційною програмою постачання вантажів на МКС.

Читайте також: Корабель SpaceX Starship зможе приземлитися на Місяці: фото

Станом на вечір 2 травня прогноз погоди був невтішним й існувала ймовірність, що запуск перенесуть на ранок 4 травня.

Однак, якщо приймуть рішення про старт ракети, то він відбудеться в 10:11 за Києвом на стартовому майданчику SLC-40 на мисі Канаверал.

Через 9 хвилин після запуску SpaceX має намір м'яко посадити маршову ступінь ракети (нова B1056.1, ще не літала) на автономну плавучу платформу Of Course I Still Love You, яка вже розміщена в Атлантичному океані менш ніж в 20 кілометрах від місця старту.

Загрози запуску. Вранці 3 травня в мережі з'явилося повідомлення, що платформу, можливо, повертають в порт, однак SpaceX у своєму Twitter-акаунті повідомила, що Falcon 9 все ж запустять.

Онлайн-трансляція запуску SpaceX Falcon 9 до МКС – дивіться відео

Вибух Crew Dragon. Нагадаємо, 10 днів тому на випробуваннях Crew Dragon стався вибух, який зруйнував корабель для пілотованих польотів. Саме тому ступінь посадять на дрон-платформу в океані: аварійний тест проводили на майданчику LZ-1 поряд зі стартовим, і поки не хочуть його чіпати, щоб розібратися в причинах надзвичайної ситуації.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно