"Затягнулася" найбільша на планеті озонова діра

Найбільша у світі озонова діра, що утворилася цієї весни над Арктикою, несподівано зникла. Її появу не пов'язують з діяльністю людини, а зникнення з COVID-19. Все сталося завдяки природнім процесам.

Про зникнення озонової діри повідомили вчені з Інституту атмосферного моніторингу Коперника (CAMS). Наразі вони з'ясовують причини її зникнення, але вже мають деякі попередні припущення щодо цього, пише CNN.

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Причини появи озонової діри

Вчені відзначають, що озонова діра з'явилася внаслідок сильного арктичного полярного вихору. Людство до її утворення не причетне. Все через більшу ніж зазвичай кількість холодного повітря, яке призвело до утворення перламутрових хмар. На них озон вступає в реакцію з хлором та бромом і у підсумку руйнується.



Знімки озонової діри / CAMS

Озонова діра була масивною, оскільки велика частина озону у стратосфері була виснажена. Загалом плоза діри над Арктикою складала близько 6 мільйонів квадратних кілометрів. Це приблизні території трьох Гренландій. Востаннє таке сильне руйнування озону в Арктиці фахівці фіксували 10 років тому.

Чому озонова діра зникла

Це відбулося внаслідок природніх процесів. Озоновий шар швидко відновився за відсутності вихрів та хімічних реакцій, які привели до його руйнування. Як зазначають науковці, це жодним чином не пов'язяно з обмеженнями через COVID-19. Найбільшу роль в процесі відновлення озону зіграли вітри.

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