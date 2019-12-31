Знайдено матеріал для створення надефективних двовимірних сонячних панелей

Змінивши структуру двовимірних перовскитових матеріалів, вчені Саудівської Аравії та США продовжили термін роботи так званих гарячих носіїв – ефективних, однак, крихких. Гібридні органічні-неорганічні перовскити – привабливий матеріал для сонячної енергетики, оскільки виробництво таких фотоелементів обходиться дешевше, ніж з кремнію.

Водночас стабільність таких елементів у довгостроковій перспективі сумнівна, пише Phys.org.

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В ролі альтернативи тривимірним гібридним перовскитам вчені можуть запропонувати двовимірні, які володіють підвищеною стабільністю та вологостійкістю. Проблема лише в тому, що охолодження гарячих носіїв в цих матеріалах не вивчалося досконально. Цю прогалину і заповнює дослідження фахівців з KAUST і Технологічного університету Джорджії.

Суть дослідження

Гарячі носії формуються енергією сонячного світла, від низькоенергетичного інфрачервоного спектра до високоенергетичного ультрафіолетового. Сонячні панелі вловлюють цю енергію, коли фотони переводять електрони в збуджений стан. Однак високоенергетичне світло провокує появу надмірно збуджених гарячих носіїв, які витрачають енергію швидше, ніж сучасні сонячні матеріали можуть її вловити.

Вчені поставили собі питання, чи може зміна органічного компонента гібридного двовимірного перовскита уповільнити охолодження гарячого носія.

Вони досліджували перовскит з йодидом свинцю в поєднанні з трьома різними органічними компонентами і виявили між ними суттєві відмінності. Виявилося, що етаноламін уповільнює процес охолодження найкраще.

Що далі

Наступна мета команди вчених – розробка архітектури сонячних елементів на основі двовимірних перовскитових матеріалів і вивчення динаміки гарячих носіїв в різних поєднаннях.

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