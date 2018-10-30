Зонд NASA рекордно наблизився до Сонця

Сонячний зонд Parker, якого запустили 31 липня, вже встановив рекорд – він став найближчим до Сонця рукотворним об’єктом за всю історію космічних польотів.

Цю інформацію передає NASA.

Це трапилось 29 жовтня, коли Parker перетнув позначку в 42,48 мільйонів кілометрів до Сонця. Попередній рекорд встановив німецько-американський космічний корабель Helios 2. Цей політ корабель виконав у 1976 році.

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Крім того, вже у найближчі дні зонд має встановити ще один рекорд, ставши найшвидшим кораблем в історії космонавтики.

Parker має встановити ще один рекорд

До 2024 року Parker має наблизитися до Сонця на відстань 6,1 мільйона кілометрів та передати зібрану інформацію на Землю. Після цього зонд згорить у сонячному випромінюванні.

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