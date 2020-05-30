Британська ілюстраторка Вів'єн Шварц розповіла, як вони з командою проводять онлайн-наради. Вони вирішили відмовитись від популярного сервісу для відеоконференцій Zoom та проводять наради у грі Red Dead Redemption.

"Приємно сидіти біля багаття і обговорювати проєкти під завивання вовків вночі", – пояснила ілюстраторка.

Чому вдались до такого рішення

Команда Вівіен, як і багато інших перейшла на віддалений режим роботи. Відтак, обговорення проєктів перенесли в режим онлайн. Спочатку команда використовувала відеоконференції у Zoom.

Та це для них видавалось нудним, тож вирішили перейти на онлайн-зустрічі у грі Red Dead Redemption.

Оригінальна нарада / Фото: hype.tech

Казуси

Однак, трапляються і казуси. Наприклад, табір, де відбувається зустріч, раптово зникає і користувач опиняється серед темного лісу з вовками. Також трапляється, що не всі запрошені на зустріч відразу знаходять дорогу в табір.

Трапляється, що на команду нападають войовничі загони, але на битву відведено всього 5 хвилин часу. Це в команді розцінюють як перерву на каву.