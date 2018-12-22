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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Техніка війни: Гелікоптери Super Puma для МВС України. Безпілотний позашляховик T-ATV 1200

      Техніка війни 210 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Техніка війни" – До України прибули перші два гелікоптера EC225 Super Puma, придбані для Міністерства внутрішніх справ в рамках контракту на 55 машин. Sand-X Motors та URS Laboratories представили безпілотну версію позашляховика T-ATV 1200, яким можна керувати на відстані до 10 кілометрів.

      Також у випуску:

      18 грудня Верховна Рада України у першому читанні прийняла законопроект, що передбачає штрафи за носіння військової форми з розпізнавальними знаками цивільними особами.

      Конструкторсько-виробниче підприємство ТОВ "Українська бронетехніка" достроково передала війську 14 спеціалізованих бронемашин "Варта". 

      На ракетному катері "Прилуки" демонтували пускові контейнери КТ-97М протикорабельних ракет "Терміт".

      Державне підприємство "Прогрес" розробило цифрову головку самонаведення для високоточних корегованих снарядів "Квітник", "Круча" тощо. 

      Литовська армія отримала дві модернізовані самохідні гаубиці PzH 2000, придбані у Німеччини. 

      Міноборони Чехії оголосило тендер на закупівлю 210 бойових машин піхоти у семи версіях на загальну суму 2,1 мільярда доларів.

      Airbus успішно захистив ескізний проект ударного безпілотника, який може стати конкурентом для важких розробок США та Ізраїлю.

      в Індії пройшла урочиста церемонія відкриття індійсько-ізраїльського підприємства Adani – Elbit Advanced Systems India Limited, що буде виробляти безпілотники родини Hermes та Skylark.

      Корпорація Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering передала ВМС Таїланду фрегат проекту DW3000F за 410 мільйонів доларів.

      Пентагон уклав контракт на постачання двох додаткових кораблів прибережної морської зони типу Indianapolis.

      Теги: Новини України Верховна Рада Війна Бізнес Техніка війни Зброя
      Джерело: 24 канал
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