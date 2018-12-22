Техніка війни: Гелікоптери Super Puma для МВС України. Безпілотний позашляховик T-ATV 1200
У свіжому випуску програми "Техніка війни" – До України прибули перші два гелікоптера EC225 Super Puma, придбані для Міністерства внутрішніх справ в рамках контракту на 55 машин. Sand-X Motors та URS Laboratories представили безпілотну версію позашляховика T-ATV 1200, яким можна керувати на відстані до 10 кілометрів.
Також у випуску:
18 грудня Верховна Рада України у першому читанні прийняла законопроект, що передбачає штрафи за носіння військової форми з розпізнавальними знаками цивільними особами.
Конструкторсько-виробниче підприємство ТОВ "Українська бронетехніка" достроково передала війську 14 спеціалізованих бронемашин "Варта".
На ракетному катері "Прилуки" демонтували пускові контейнери КТ-97М протикорабельних ракет "Терміт".
Державне підприємство "Прогрес" розробило цифрову головку самонаведення для високоточних корегованих снарядів "Квітник", "Круча" тощо.
Литовська армія отримала дві модернізовані самохідні гаубиці PzH 2000, придбані у Німеччини.
Міноборони Чехії оголосило тендер на закупівлю 210 бойових машин піхоти у семи версіях на загальну суму 2,1 мільярда доларів.
Airbus успішно захистив ескізний проект ударного безпілотника, який може стати конкурентом для важких розробок США та Ізраїлю.
в Індії пройшла урочиста церемонія відкриття індійсько-ізраїльського підприємства Adani – Elbit Advanced Systems India Limited, що буде виробляти безпілотники родини Hermes та Skylark.
Корпорація Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering передала ВМС Таїланду фрегат проекту DW3000F за 410 мільйонів доларів.
Пентагон уклав контракт на постачання двох додаткових кораблів прибережної морської зони типу Indianapolis.
Вибір редакції
-
У Росії запанікували через приїзд британських військових до України: з’явилась перша реакціясьогодні , 17:14
-
Ванессі Параді – 46! Топ-5 обкладинок журналів, де позує французька модельсьогодні , 16:20
-
Російські податківці зняли всі гроші з рахунків фабрики Roshen у Липецьку: відома причинасьогодні , 16:09