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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
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      Техника войны: Вертолеты Super Puma для МВД Украины. Беспилотный внедорожник T-ATV 1200

      Техника войны 188 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Техника войны" – В Украину прибыли первые два вертолета EC225 Super Puma, приобретенные для Министерства внутренних дел в рамках контракта на 55 машин. Sand-X Motors и URS Laboratories представили беспилотную версию внедорожника T-ATV 1200, которым можно управлять на расстоянии до 10 километров.

      Также в выпуске:

      18 декабря Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий штрафы за ношение военной формы с опознавательными знаками гражданскими лицами.

      Конструкторско-производственное предприятие ООО "Украинская бронетехника" досрочно передало армии 14 специализированных бронемашин "Варта".

      На ракетном катере "Прилуки" демонтировали пусковые контейнеры КТ-97М противокорабельных ракет "Термит".

      Государственное предприятие "Прогресс" разработало цифровую головку самонаведения для высокоточных корректируемых снарядов "Цветник", "Круча" и др.

      Литовская армия получила две модернизированные самоходные гаубицы PzH 2000, приобретенные в Германии.

      Минобороны Чехии объявило тендер на закупку 210 боевых машин пехоты в семи версиях на общую сумму 2,1 миллиарда долларов.

      Airbus успешно защитил эскизный проект ударного беспилотника, который может стать конкурентом для тяжелых разработок США и Израиля.

      в Индии прошла торжественная церемония открытия индийско-израильского предприятия Adani – Elbit Advanced Systems India Limited, которое будет производить беспилотники семьи Hermes и Skylark.

      Корпорация Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering передала ВМС Таиланда фрегат проекта DW3000F за 410 миллионов долларов.

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      Теги: Новости Украины Верховная Рада Война Бизнес Техника войны Оружие
      Источник: 24 канал
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