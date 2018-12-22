Техника войны: Вертолеты Super Puma для МВД Украины. Беспилотный внедорожник T-ATV 1200

В свежем выпуске программы "Техника войны" – В Украину прибыли первые два вертолета EC225 Super Puma, приобретенные для Министерства внутренних дел в рамках контракта на 55 машин. Sand-X Motors и URS Laboratories представили беспилотную версию внедорожника T-ATV 1200, которым можно управлять на расстоянии до 10 километров.

Также в выпуске: 18 декабря Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий штрафы за ношение военной формы с опознавательными знаками гражданскими лицами. Конструкторско-производственное предприятие ООО "Украинская бронетехника" досрочно передало армии 14 специализированных бронемашин "Варта". На ракетном катере "Прилуки" демонтировали пусковые контейнеры КТ-97М противокорабельных ракет "Термит". Государственное предприятие "Прогресс" разработало цифровую головку самонаведения для высокоточных корректируемых снарядов "Цветник", "Круча" и др. Литовская армия получила две модернизированные самоходные гаубицы PzH 2000, приобретенные в Германии. Минобороны Чехии объявило тендер на закупку 210 боевых машин пехоты в семи версиях на общую сумму 2,1 миллиарда долларов. Airbus успешно защитил эскизный проект ударного беспилотника, который может стать конкурентом для тяжелых разработок США и Израиля. в Индии прошла торжественная церемония открытия индийско-израильского предприятия Adani – Elbit Advanced Systems India Limited, которое будет производить беспилотники семьи Hermes и Skylark. Корпорация Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering передала ВМС Таиланда фрегат проекта DW3000F за 410 миллионов долларов. Пентагон заключил контракт на поставку двух дополнительных кораблей прибрежной морской зоны типа Indianapolis.