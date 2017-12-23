Техніка війни. Кошти на утримання СЦКК. Дозвіл на експорт летальної зброї
У свіжому випуску програми "Техніка війни" – на утримання російських офіцерів Спільного центру з контролю та координації, яких відкликав Кремль, Україна витратила 4 мільйони гривень. Державний департамент США схвалив ліцензію на експорт в Україну летальної зброї на 41,5 мільйона доларів.
Також у випуску:
На Чорноморському суднобудівному заводі завершено ремонт навчального катера У-541 "Сміла".
Командування Повітряних сил підписало з "МіГремонтом" договір на проведення етапу середнього ремонту двох винищувачів Су-27.
Для Збройних сил придбали 97 причепів-термосів та створили 35 автоцистерн для води на шасі старих паливозаправників.
Головному військовому клінічному госпіталі передали 5 анестезіологічних станцій, які закупив уряд Японії.
У 198 Навчальному центрі Військово-Морських Сил України відкрили два навчальних класи.
В окупованій Феодосії відбулася церемонія закладки малого ракетного корабля "Віхрь" проекту Каракурт.
Індія в урочистій обстановці вивела зі складу ВПС останній вертоліт радянського виробництва Мі-8Т.