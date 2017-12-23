Техніка війни. Кошти на утримання СЦКК. Дозвіл на експорт летальної зброї

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – на утримання російських офіцерів Спільного центру з контролю та координації, яких відкликав Кремль, Україна витратила 4 мільйони гривень. Державний департамент США схвалив ліцензію на експорт в Україну летальної зброї на 41,5 мільйона доларів.

Також у випуску: На Чорноморському суднобудівному заводі завершено ремонт навчального катера У-541 "Сміла". Командування Повітряних сил підписало з "МіГремонтом" договір на проведення етапу середнього ремонту двох винищувачів Су-27. Для Збройних сил придбали 97 причепів-термосів та створили 35 автоцистерн для води на шасі старих паливозаправників. Головному військовому клінічному госпіталі передали 5 анестезіологічних станцій, які закупив уряд Японії. У 198 Навчальному центрі Військово-Морських Сил України відкрили два навчальних класи. В окупованій Феодосії відбулася церемонія закладки малого ракетного корабля "Віхрь" проекту Каракурт. Індія в урочистій обстановці вивела зі складу ВПС останній вертоліт радянського виробництва Мі-8Т.

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