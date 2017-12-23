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СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ
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Телеканал новин 24 Програми Техніка війни
СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

Техніка війни. Кошти на утримання СЦКК. Дозвіл на експорт летальної зброї

Техніка війни 10:05, сьогодні 168 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – на утримання російських офіцерів Спільного центру з контролю та координації, яких відкликав Кремль, Україна витратила 4 мільйони гривень. Державний департамент США схвалив ліцензію на експорт в Україну летальної зброї на 41,5 мільйона доларів.

Також у випуску:

На Чорноморському суднобудівному заводі завершено ремонт навчального катера У-541 "Сміла".

Командування Повітряних сил підписало з "МіГремонтом" договір на проведення етапу середнього ремонту двох винищувачів Су-27.

Для Збройних сил придбали 97 причепів-термосів та створили 35 автоцистерн для води на шасі старих паливозаправників.

Головному військовому клінічному госпіталі передали 5 анестезіологічних станцій, які закупив уряд Японії.

У 198 Навчальному центрі Військово-Морських Сил України відкрили два навчальних класи.

В окупованій Феодосії відбулася церемонія закладки малого ракетного корабля "Віхрь" проекту Каракурт.

Індія в урочистій обстановці вивела зі складу ВПС останній вертоліт радянського виробництва Мі-8Т.

Теги: Війна на Донбасі АТО Зброя США Україна – Росія Техніка війни
Джерело: 24 Канал
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