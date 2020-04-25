Техніка війни: Легкий танк Griffin-II. Зброя за 92 мільйони доларів для Чехії

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – на заводі General показали свіжу версію легкого танка Griffin-II. Маса цієї машини має бути до 38 тон, а гармата – калібр 105 або 120 міліметрів. Армія Чехії уклала угоду з вітчизняним брендом "Чеська збройовка" на постачання вогнепальної зброї вартістю 92 мільйони доларів.

Також у випуску:

Команда "Техніка війни" побувала у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації, який вважається найкращим для майбутніх розробників високих технологій. Про майбутні винаходи, які чекають зброярську сферу України – дивіться на 24 каналі.

Головні новини України:

​► 2 квітня близько 17:00 військовий вертоліт Мі-8 здійснив вимушене приземлення в полі на Київщині. Другий двигун машини 15-ї бригади транспортної авіації відмовив, тож екіпаж сідав на одному.

​► До гасіння пожеж в Чорнобильській зоні та Житомирській області залучили 26-ту артилерійську бригаду. Від неї зі стихією бореться мінімум шість екіпажів спеціальних машин БАТ-2 та ІМП-2.

​► Головний центр підготовки Держприкордонслужби безоплатно отримав безпілотний авіаційний комплекс "Лелека-100".

​► Державне підприємство "Іскра" розпочало серійне виробництво вітчизняних контрбатарейних радарів 1Л220УК.

​► На полігоні оперативного командування "Захід" закуповують обладнання для тренажерної підготовки екіпажів зенітно-гарматних комплексів "Тунгуска".

​► У 30-й окремій механізованій бригаді заявили, що торік в листопаді компанія Українська бронетехніка передала їм бронепікапи Новатор.

​► На Донбасі міжнародні неурядові організації від вибухонебезпечних предметів звільнили вже 36 ділянок. Їхня загальна площа – понад 225 гектарів

​► У Державному концерні "Укроборонпром" перезапустили науково-технічну раду перспективних розробок. Цей дорадчий орган не збирався вже 8 місяців і цього тижня завдяки онлайн-зв’язку об'єднав 30 учасників.

Головні новини світу:

• Армія Сінгапуру уклала контракт на постачання нових бойових машин Hunter NGAFV.

• Міноборони Росії підписало акт приймання першого безпілотного комплексу "Оріон", роботу над яким почали 9 років тому.

• ВМС Ізраїлю вирішили зупинити програму надводних безпілотних катерів Протектор USV.

• Флот Сполучених Штатів отримав вже 19-й підводний човен типу Вірджинія.

• Італійське оборонне відомство уклало контракт на придбання нових вертольотів AW-169MA для армійської авіації.