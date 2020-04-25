Техніка війни: Легкий танк Griffin-II. Зброя за 92 мільйони доларів для Чехії
У свіжому випуску програми "Техніка війни" – на заводі General показали свіжу версію легкого танка Griffin-II. Маса цієї машини має бути до 38 тон, а гармата – калібр 105 або 120 міліметрів. Армія Чехії уклала угоду з вітчизняним брендом "Чеська збройовка" на постачання вогнепальної зброї вартістю 92 мільйони доларів.
Також у випуску:
Команда "Техніка війни" побувала у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації, який вважається найкращим для майбутніх розробників високих технологій. Про майбутні винаходи, які чекають зброярську сферу України – дивіться на 24 каналі.
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