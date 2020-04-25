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      Техніка війни: Легкий танк Griffin-II. Зброя за 92 мільйони доларів для Чехії

      Техніка війни - Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Техніка війни" – на заводі General показали свіжу версію легкого танка Griffin-II. Маса цієї машини має бути до 38 тон, а гармата – калібр 105 або 120 міліметрів. Армія Чехії уклала угоду з вітчизняним брендом "Чеська збройовка" на постачання вогнепальної зброї вартістю 92 мільйони доларів.

      Також у випуску:

      Команда "Техніка війни" побувала у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації, який вважається найкращим для майбутніх розробників високих технологій. Про майбутні винаходи, які чекають зброярську сферу України – дивіться на 24 каналі. 

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      ► У 30-й окремій механізованій бригаді заявили, що торік в листопаді компанія Українська бронетехніка передала їм бронепікапи Новатор.

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      • Армія Сінгапуру уклала контракт на постачання нових бойових машин Hunter NGAFV.

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      Флот Сполучених Штатів отримав вже 19-й підводний човен типу Вірджинія.

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      Автор: Сергій Камінський
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Чехія Новини США Зброя Техніка війни
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