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      24 Канал Програми Техніка війни
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      Техніка війни: Потужне надходження озброєння і військової техніки для ЗСУ. Нові патрульні судна

      Техніка війни 141 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Техніка війни" – до кінця 2019 року до ЗСУ має надійти приблизно 2800 одиниць озброєння і військової техніки. З них 1300 – ракетно-артилерійського озброєння, 100 автомобілів, 80 бронетанкових зразків. Кабмін підтримав проєкт закупівлі для морської охорони патрульних кораблів у французької компанії ОКІА. 20 суден коштуватимуть Україні 136,5 мільйонів доларів.

      Також у випуску:

      Інтерв'ю з розробником автоматів "Малюк", "Вулкан-М" та "Шепіт" Сергієм Луговським.

      Головне:

      ► 20 листопада до бази ВМС у Очакові прибули, захоплені Росією в районі Керченської протоки рік тому, артилерійські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яні Капу". 

      ► Кабінет Міністрів підтримав проєкт закупівлі для морської охорони патрульних кораблів у французької компанії ОКІА, і вже підписано рамочну угоду. 20 суден коштуватимуть Україні 136,5 мільйонів доларів.

      ► Конструкторське бюро "Південне" на міжнародній авіакосмічній виставці в Дубаї представило проєкт космічного апарату для посадки на місяць.

      ► Держпідприємство "Завод 410" передало бригаді транспортної авіації модернізований "Ан-26".

      ► Голосіївський районний суд наклав арешт на майновий комплекс заводу "Маяк", що входить до держконцерну Укроборонпром.

      ► Президент України Володимир Зеленський на кілька днів раніше відкрив обіцяний пішохідний міст у Станиці Луганській.

      Інше:

      • У Таїланді презентували командно-штабну машину БТР-3КШ розробки Київського бронетанкового заводу.

      • На півночі Сирії курди закидають камінням колони російської техніки. Тепер в хід пішли й коктейлі Молотова. Один з них влучив в бронеавтомобіль "Тайфун" військової поліції РФ, який загорівся. Також курди застрибують на техніку та намагаються пошкодити обладнання й антени. Нагадаємо, свою гостинність в лапках, кремлівським асвабадітєлям місцеві жителі почали демонструвати ще кілька тижнів тому. 

      • "Рейнметал" та "Сеілз" завершили модернізацію авіатренажерів для вертольотів "Тайгер" для Німеччини та Франції.

      • Об’єднані Арабські Емірати надали власній компанії "Колдіас" контракт на постачання для ВПС 24-х легких турбогвинтових літаків "Бі-250".

      • В Рязанській області під час випробувального польоту розбився розвідувально-ударний безпілотник "Оріон".

      •  В Сирії, через кілька секунд після зльоту, впав "Мі-8" урядових ВПС, а екіпаж загинув.

      • Сполучені штати втратили в Афганістані вертоліт "Чінук" та двох військових пілотів.

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      Автор: Сергій Камінський
      Теги: Новини України Техніка війни Війна на Донбасі Війна Збройні сили України Зброя
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