Техніка війни: Потужне надходження озброєння і військової техніки для ЗСУ. Нові патрульні судна
У свіжому випуску програми "Техніка війни" – до кінця 2019 року до ЗСУ має надійти приблизно 2800 одиниць озброєння і військової техніки. З них 1300 – ракетно-артилерійського озброєння, 100 автомобілів, 80 бронетанкових зразків. Кабмін підтримав проєкт закупівлі для морської охорони патрульних кораблів у французької компанії ОКІА. 20 суден коштуватимуть Україні 136,5 мільйонів доларів.
Також у випуску:
Інтерв'ю з розробником автоматів "Малюк", "Вулкан-М" та "Шепіт" Сергієм Луговським.
Головне:
► 20 листопада до бази ВМС у Очакові прибули, захоплені Росією в районі Керченської протоки рік тому, артилерійські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яні Капу".
► Кабінет Міністрів підтримав проєкт закупівлі для морської охорони патрульних кораблів у французької компанії ОКІА, і вже підписано рамочну угоду. 20 суден коштуватимуть Україні 136,5 мільйонів доларів.
► Конструкторське бюро "Південне" на міжнародній авіакосмічній виставці в Дубаї представило проєкт космічного апарату для посадки на місяць.
► Держпідприємство "Завод 410" передало бригаді транспортної авіації модернізований "Ан-26".
► Голосіївський районний суд наклав арешт на майновий комплекс заводу "Маяк", що входить до держконцерну Укроборонпром.
► Президент України Володимир Зеленський на кілька днів раніше відкрив обіцяний пішохідний міст у Станиці Луганській.
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