Телеканал "Дом" закликав українців до об'єднання: фото та відео промокампанії
Телеканал "Дом" створив серію відеороликів для жителів тимчасово окупованих територій. Основна мета промокампанії – донести людям, що Україна є домом для кожного.
Кампанію створили як заклик до об'єднання для жителів тимчасово окупованих територій. Про це повідомили у пресслужбі каналу, передає Укрінформ.
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За словами керівниці телеканалу Юлії Островської, одним із їхніх головних завдань під час створення відеороликів було донести людям, що Україна – дім для кожного громадянина. Герої роликів спілкуються українською та російською мовами. У відео вони розповідають про те, що є для них місцем спокою та затишку.
Наша країна – наш дім. Ми всі дуже різні. Де б ми не знаходились, ми любимо свій дім і сумуємо, коли далеко від нього. Дім – це нелегка праця будувати щастя разом,
– йдеться в одному з відеороликів.
Островська додала, що головне завдання каналу – розповідати українцям, які проживають на сході України, тільки правдиву інформацію про все, що відбувається в Україні та за її межами.
"Кожного дня ми інформуємо про те, які кроки зараз робить Україна для "зшивання" суспільства", — зазначила керівниця телеканалу.
Один з промороликів / Відео телеканалу "Дом"
Також у рамках кампанії телеканал створив серію постерів. На них зображені різні українські міста – Київ, Одеса, Львів, Луганськ, Донецьк та Севастополь. На кожному плакаті незмінний напис – "Україна наш дім".
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Плакат із зображенням Києва / Фото ukrinform.ua