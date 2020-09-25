Телеканал "Дом" створив серію відеороликів для жителів тимчасово окупованих територій. Основна мета промокампанії – донести людям, що Україна є домом для кожного.

Кампанію створили як заклик до об'єднання для жителів тимчасово окупованих територій. Про це повідомили у пресслужбі каналу, передає Укрінформ.

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За словами керівниці телеканалу Юлії Островської, одним із їхніх головних завдань під час створення відеороликів було донести людям, що Україна – дім для кожного громадянина. Герої роликів спілкуються українською та російською мовами. У відео вони розповідають про те, що є для них місцем спокою та затишку.

Наша країна – наш дім. Ми всі дуже різні. Де б ми не знаходились, ми любимо свій дім і сумуємо, коли далеко від нього. Дім – це нелегка праця будувати щастя разом,

– йдеться в одному з відеороликів.

Островська додала, що головне завдання каналу – розповідати українцям, які проживають на сході України, тільки правдиву інформацію про все, що відбувається в Україні та за її межами.

"Кожного дня ми інформуємо про те, які кроки зараз робить Україна для "зшивання" суспільства", — зазначила керівниця телеканалу.

Один з промороликів / Відео телеканалу "Дом"

Також у рамках кампанії телеканал створив серію постерів. На них зображені різні українські міста – Київ, Одеса, Львів, Луганськ, Донецьк та Севастополь. На кожному плакаті незмінний напис – "Україна наш дім".

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Плакат із зображенням Києва / Фото ukrinform.ua

Довідка. Телеканал "Дом" був створений у березні 2020 року. Його основною метою є повернення жителів окупованих територій до політичного, культурного та громадського життя України. На сьогодні канал транслюється у цифровому та аналоговому мовленні на тимчасово окупованих територіях України.