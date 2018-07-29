22:05
29 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
28°C 19°C
  • понеділок
    28°C 20°C
  • вівторок
    27°C 20°C
  • середа
    26°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Мости дядечка Пу. Винурення Поклонської
Вєсті Кремля
18:37, 28 липня
Вєсті.UA. Жир. Українська Тетчер. Телефонний хуліган Ляшко
Вєсті.UA
18:22, 28 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Космос
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Телескоп TESS розпочав свою роботу в космосі: що шукатиме апарат

104 Читать новость на русском
Телескоп TESS розпочав свою роботу в космосі
Телескоп TESS розпочав свою роботу в космосі / NASA

Космічний телескоп для пошуку екзопланет TESS запустили в квітні 2018 року і він офіційно вже приступив до роботи. Перші наукові дані апарат передасть на Землю вже в серпні.

Про це повідомляється на офіційному сайті NASA.

Читайте також: Найдовше місячне затемнення століття: у соцмережах діляться фотографіями та відео

У травні TESS надіслав на Землю свій перший, тестовий знімок, але офіційно приступив до роботи тільки 25 липня. Перші наукові дані телескоп передасть вже в серпні і далі буде зв'язуватися з Землею для передачі даних кожні 13,5 днів, коли апарат буде найближче підлітати до Землі.

Знайдені космічним телескопом кандидати в екзопланети будуть також вивчатися за допомогою наземних телескопів і космічного телескопа James Webb,який повинен замінити Hubble. Запуск цього телескопа намічений на весну 2021 року. Варто зазначити, що NASA і ESA уже опублікували список перших цілей для James Webb.

Телескоп TESS позиціонується як часткова заміна телескопа "Кеплер", якому залишилося працювати лічені місяці через те, що на борту майже закінчилося паливо. Новий телескоп, розроблений Массачусетським технологічним інститутом і NASA, був запущений в космос 19 квітня 2018 року. Він буде так само, як і "Кеплер", шукати планети транзитним методом, відстежуючи зміну блиску зірки під час проходження планети по її диску. Основна відмінність нової місії полягає в тому, що вчені будуть досліджувати об'єкти, віддалені не далі, ніж на 300 світлових років – "Кеплер" вивчав зірки в межах трьох тисяч світлових років.

Читайте також: Озеро на Марсі: чи полегшить колонізацію планети знайдена водойма

Телескоп TESS оснащений чотирма телескопами з матрицями дозволом 16,8 мегапікселів, якы працюють в спектральному діапазоні від 600 до 1000 нанометрів. Кожен з цих телескопів має поле зору 24 на 24 градуси, і вони спрямовані таким чином, що разом утворюють єдине поле зору у вигляді витягнутої смуги. Раз в 27 днів телескоп буде міняти зону спостереження і за два роки основної місії створить карту, яка покриває 85 відсотків всієї небесної сфери.

Як телескоп TESS досліджуватиме небо – дивіться відео

 

Що таке екзопланети? Це планети, що обертаються навколо іншої зорі або дрейфують космічним простором (тобто не належать до планетарної системи). Станом на 20 січня 2015 року (згідно з Енциклопедією позасонячних планет) достеменно встановлене існування 1900 екзопланет у 1202 планетних системах, у 480 з яких більше однієї планети.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту та космосу читайте у розділі Техно

Теги: Космос Техно NASA
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Стрибки курсу долара, резонансне ДТП у Києві та скнилівська трагедія: топ-5 блогів тижня
сьогодні, 22:01 Стрибки курсу долара, резонансне ДТП у Києві та скнилівська трагедія: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа
Головні новини 29 липня: Новинський у базі "Миротворця", Медведєв у Криму, повернення Кличка
сьогодні, 22:00 Головні новини 29 липня: Новинський у базі "Миротворця", Медведєв у Криму, повернення Кличка
Чому гряде жорсткий діалог між Вашингтоном і Україною
сьогодні, 21:00 Чому гряде жорсткий діалог між Вашингтоном і Україною
Сергій Лещенко
Найсмішніші меми тижня: Аквамер, еко-Кабмін та шедеври живопису із чорним гумором
сьогодні, 20:00 Найсмішніші меми тижня: Аквамер, еко-Кабмін та шедеври живопису із чорним гумором
Жахливі наслідки злив в Україні, як виявити гепатит в домашніх умовах – топ-5 відео тижня
сьогодні, 19:30 Жахливі наслідки злив в Україні, як виявити гепатит в домашніх умовах – топ-5 відео тижня
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук