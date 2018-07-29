Телескоп TESS розпочав свою роботу в космосі: що шукатиме апарат

Космічний телескоп для пошуку екзопланет TESS запустили в квітні 2018 року і він офіційно вже приступив до роботи. Перші наукові дані апарат передасть на Землю вже в серпні.

Про це повідомляється на офіційному сайті NASA.

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У травні TESS надіслав на Землю свій перший, тестовий знімок, але офіційно приступив до роботи тільки 25 липня. Перші наукові дані телескоп передасть вже в серпні і далі буде зв'язуватися з Землею для передачі даних кожні 13,5 днів, коли апарат буде найближче підлітати до Землі.

Знайдені космічним телескопом кандидати в екзопланети будуть також вивчатися за допомогою наземних телескопів і космічного телескопа James Webb,який повинен замінити Hubble. Запуск цього телескопа намічений на весну 2021 року. Варто зазначити, що NASA і ESA уже опублікували список перших цілей для James Webb.

Телескоп TESS позиціонується як часткова заміна телескопа "Кеплер", якому залишилося працювати лічені місяці через те, що на борту майже закінчилося паливо. Новий телескоп, розроблений Массачусетським технологічним інститутом і NASA, був запущений в космос 19 квітня 2018 року. Він буде так само, як і "Кеплер", шукати планети транзитним методом, відстежуючи зміну блиску зірки під час проходження планети по її диску. Основна відмінність нової місії полягає в тому, що вчені будуть досліджувати об'єкти, віддалені не далі, ніж на 300 світлових років – "Кеплер" вивчав зірки в межах трьох тисяч світлових років.

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Телескоп TESS оснащений чотирма телескопами з матрицями дозволом 16,8 мегапікселів, якы працюють в спектральному діапазоні від 600 до 1000 нанометрів. Кожен з цих телескопів має поле зору 24 на 24 градуси, і вони спрямовані таким чином, що разом утворюють єдине поле зору у вигляді витягнутої смуги. Раз в 27 днів телескоп буде міняти зону спостереження і за два роки основної місії створить карту, яка покриває 85 відсотків всієї небесної сфери.

Як телескоп TESS досліджуватиме небо – дивіться відео

Що таке екзопланети? Це планети, що обертаються навколо іншої зорі або дрейфують космічним простором (тобто не належать до планетарної системи). Станом на 20 січня 2015 року (згідно з Енциклопедією позасонячних планет) достеменно встановлене існування 1900 екзопланет у 1202 планетних системах, у 480 з яких більше однієї планети.

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