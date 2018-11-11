Теніс: 16-річна українка Снігур виграла перший професійний титут турніру ITF в Туреччині

16-річна киянка Дарія Снігур вже на другому професійному для себе турнірі виграла його. У Туреччині українка провела аж вісім матчів задля перемоги.

В основну сітку турніру Снігур була змішена пробиватися через кваліфікацію, де перемогла у всіх трьох матчах. Без особливих проблем вона перемогла і у чотирьох матчах раунду плей-оф. У фіналі ж на неї чекала господарка турніру та володарка wild card Зейнеп Сонмез.

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Тенісистки у фіналі зіграли усі три сети, а сам матч тривав понад 2,5 години. Перший сет виграла туркеня 3:6, і була близька до того, щоб виграти і другий сет, а заголом і фінальний матч. У другому сеті Снігур поступалася з рахунком 4:5, але зуміла відіграти три матчболи суперниці і перевести гру на тай-брейк, у якому зі старту виграла три розіграші та успішно зрівняла рахунок за сетами.

Вирішальний сет Дарія почала з брейка і двічі виходила вперед, але туркеня зрівнювала рахунок, проте після 3:3 16-річна киянка виграла три гейми поспіль.

Дарія Снігур – Зейнеп Сонмез 2:1 (3:6, 7:6(3), 6:3)

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Снігур провела свій перший фінал на професійному рівні і заробила дванадцять рейтингових очок, які допоможуть їй у понеділок, 19 листопада, вперше з'явитися у світовому рейтингу WTA з 16 балами.