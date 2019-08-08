Теракт у Харкові: чому суд за 4 роки не може винести вирок підозрюваним, які визнали свою вину

У Харкові обвинувачувані в смертельному теракті біля Палацу спорту просили відпустити їх із СІЗО. Зазначимо, що засідання судів щодо цієї справи тривають вже понад 4 роки. За цей час затримані встигли зізнатися і відмовитися від зізнання в підриві.

Тоді загинули 15-річний Данило Дідик, студент Микола Мельничук, активіст Ігор Толмачов і правоохоронець Вадим Рибальченко. Згадуючи жертв підриву, харків'яни стають навколішки.

Більше про вбитого Данила Дідика – читайте у матеріалі 24 каналу

Під стіни суду вийшли люди, обурені тим, що суд не ставить крапку в багаторічному процесі. "Вони вже 3 роки як зізналися, але все одно справа тягнеться", – каже учасниця акції Марина.

Мітинг під будівлею суду: фото 24 каналу

Так, трьом підозрюваним слідчі закидають зв'язок із терорганізацією "Оплот", а сам підрив, вважають, фінансували з РФ. Зала засідань повна. Тут друзі і родичі загиблих у теракті.

Обвинувачені просять випустити їх з СІЗО: суд відмовив

Суд розглянув 2 апеляції, обвинувачені серед іншого вимагали випустити їх із СІЗО. Хоча у 2015 на етапі досудового слідства усі троє визнали свою провину, але далі на судах відмовилися від показів. Чоловіків заслуховують через відеозв'язок. Натомість ті поводять себе зухвало та говорять, що не розуміють української.

Замінити запобіжний захід вимагали усі троє, проте суддя у розгляді відмовив.

У цьому рішенні йдеться про можливість оскарження рішення суду першої інстанції щодо, звертаю увагу, продовження строків тримання під вартою під час розгляду справи по суті,

– відповів суддя Сергій Шабельніков.

Майже на кожне слухання приходить батько загиблого Дані Дідіка. Чоловік будь-яке пом'якшення запобіжного розцінює категорично.



Данило Дідик

"Вони через 2 години будуть в Росії. Вони вже всі свої сім'ї перевезли в Росію. Їх тут нічого не тримає. Це черговий прийом, щоб уникнути покарання", – наголошує батько загиблого Андрій Дідік.

Що відомо про загибель Данила під час теракту в Харкові?Десятикласник Данило Дідик загинув 22 лютого 2015 року. Підліток був учасником ходи на честь річниці Революції Гідності, одним із перших йшов проспектом Григоренка, коли пролунав вибух. Це був теракт й тоді постраждало 11 людей, а ще четверо загинули.



Під час ходи Данило разом із активістами "тримав у колоні периметр". Так активісти від нападів охороняли людей всередині, бо поліцейського кордону було замало. Як і перевірки, яка просто не виявила схований боєприпас.

Наступні засідання вже по суті справи почнуться у вересні, наразі в слуханнях перерва.