Термінал аеропорту "Бориспіль" блокували пасажири
Вхід у термінал F аеропорту "Бориспіль" блокували пасажири літака рейсу YE1215 сполученням Київ – Батумі. Пасажири протестують проти того, що виліт їхнього рейсу відтермінували кілька разів.
Пасажири мали вилетіти літаком компанії YanAir з Борисполя 18 червня о 8:30, проте 16 червня авіаперевізник повідомив про перенесення рейсу на 13:00, повідомляє "Радіо Свобода".
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А вранці 18 червня час вильоту спершу змінили на 15:00, згодом – на 18:00, а потім відкладали ще декілька разів. Наразі виліт запланований на 00:00.
Тож пасажири заблокували термінал F і до нього не могли потрапити близько 100 людей. Станом на 22:30 термінал вже розблокований та розпочалася реєстрація пасажирів на цей рейс.
З 7 червня Державна авіаційна служба тимчасово заборонила авіакомпанії YanAir виконувати польоти через низку критичних проблем з безпекою перевезень.
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