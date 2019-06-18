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      Термінал аеропорту "Бориспіль" блокували пасажири

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      хід у термінал F аеропорту "Бориспіль" блокували пасажири літака компанії YanAir
      хід у термінал F аеропорту "Бориспіль" блокували пасажири літака компанії YanAir / Delo.ua

      Вхід у термінал F аеропорту "Бориспіль" блокували пасажири літака рейсу YE1215 сполученням Київ – Батумі. Пасажири протестують проти того, що виліт їхнього рейсу відтермінували кілька разів.

      Пасажири мали вилетіти літаком компанії YanAir з Борисполя 18 червня о 8:30, проте 16 червня авіаперевізник повідомив про перенесення рейсу на 13:00, повідомляє "Радіо Свобода".

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      А вранці 18 червня час вильоту спершу змінили на 15:00, згодом – на 18:00, а потім відкладали ще декілька разів. Наразі виліт запланований на 00:00.

      Тож пасажири заблокували термінал F і до нього не могли потрапити близько 100 людей. Станом на 22:30 термінал вже розблокований та розпочалася реєстрація пасажирів на цей рейс.

      З 7 червня Державна авіаційна служба тимчасово заборонила авіакомпанії YanAir виконувати польоти через низку критичних проблем з безпекою перевезень.

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      Теги: Новини України авіація Новини Борисполя Подорожі Транспорт
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