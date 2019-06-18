Термінал аеропорту "Бориспіль" блокували пасажири

Вхід у термінал F аеропорту "Бориспіль" блокували пасажири літака рейсу YE1215 сполученням Київ – Батумі. Пасажири протестують проти того, що виліт їхнього рейсу відтермінували кілька разів.

Пасажири мали вилетіти літаком компанії YanAir з Борисполя 18 червня о 8:30, проте 16 червня авіаперевізник повідомив про перенесення рейсу на 13:00, повідомляє "Радіо Свобода".

Дізнайтеся, чому українцям дешевше літати за кордон, аніж по Україні

А вранці 18 червня час вильоту спершу змінили на 15:00, згодом – на 18:00, а потім відкладали ще декілька разів. Наразі виліт запланований на 00:00.

Тож пасажири заблокували термінал F і до нього не могли потрапити близько 100 людей. Станом на 22:30 термінал вже розблокований та розпочалася реєстрація пасажирів на цей рейс.

З 7 червня Державна авіаційна служба тимчасово заборонила авіакомпанії YanAir виконувати польоти через низку критичних проблем з безпекою перевезень.