На термінових нарадах визначимо позицію України, – Кулеба про "таємну" інавгурацію Лукашенка
Українське МЗС проведе термінові наради та консультації, на яких обговорять позицію України щодо інавгурації та політичного статусу Олександра Лукашенка. Також дадуть оцінку подіям, які трапились у Білорусі.
Як повідомляє Укрінформ, про це міністр МЗС України Дмитро Кулеба сказав під час поїздки на Закарпаття.
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Кулеба розповів, що інавгурація була таємна і жодного іноземного посла на подію не запросили. "Навіть посла союзної держави РФ, яка повністю підтримує Лукашенка", – наголосив глава МЗС.
Тому стосовно оцінки інавгурації та політичного статусу Лукашенка ми будемо проводити термінові наради та консультації, щоб визначити нашу позицію,
– зауважив Кулеба.
За словами Кулеби, позиція України щодо подій в Білорусі зрозуміла та однозначна – вибори в Білорусі не були вільними, чесними і прозорими.
Дивіться відео про таємну інавгурацію Олександра Лукашенка: