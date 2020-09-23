Українське МЗС проведе термінові наради та консультації, на яких обговорять позицію України щодо інавгурації та політичного статусу Олександра Лукашенка. Також дадуть оцінку подіям, які трапились у Білорусі.

Як повідомляє Укрінформ, про це міністр МЗС України Дмитро Кулеба сказав під час поїздки на Закарпаття.

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Кулеба розповів, що інавгурація була таємна і жодного іноземного посла на подію не запросили. "Навіть посла союзної держави РФ, яка повністю підтримує Лукашенка", – наголосив глава МЗС.

Тому стосовно оцінки інавгурації та політичного статусу Лукашенка ми будемо проводити термінові наради та консультації, щоб визначити нашу позицію,

– зауважив Кулеба.

За словами Кулеби, позиція України щодо подій в Білорусі зрозуміла та однозначна – вибори в Білорусі не були вільними, чесними і прозорими.

Довідка. Олександр Лукашенко 23 вересня 2020 року вступив на посаду президента Білорусі. Скандал спалахнув через те, що інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь. Це стало несподіванкою для журналістів, білоруського суспільства та іноземних партнерів. Згідно з законом "Про Президента Республіки Білорусь", церемонія складання присяги має транслюватися по телебаченню і радіо. Однак у цей момент на білоруських телеканалах показували серіали, що обурило суспільство.

Дивіться відео про таємну інавгурацію Олександра Лукашенка: