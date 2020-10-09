Зі списку міст червоної зони карантину можуть виключити Тернопіль. Водночас Канів точно залишиться у ньому.

Перспективи зміни списку червоної карантинної зони прокоментував міністр Кабміну Олег Немчінов в ефірі одного з телеканалів, повідомляє 24 канал.

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За його словами, точно говорити про списки карантинних зон можна буде тільки після засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Воно заплановане на 9 жовтня.

Канів точно залишиться в червоній зоні, тому що карантинні зони запроваджуються два тижні. Але, думаю, що Тернопіль не буде в червоній зоні,

– зазначив Немчінов.

До слова, раніше стало відомо, що Київ може опинитися в помаранчевій зоні карантину. Наразі столиця "жовта". Ситуація може погіршитися через велику кількість госпіталізованих хворих з коронавірусом.

Зверніть увагу! Станом на 9 жовтня на Тернопільщині на коронавірус захворіли 15 284 людини, 305 – за останню добу. Загалом одужати вдалося 10 696 хворим, померли – 194.

Зони карантину / Інфографіка 24 каналу