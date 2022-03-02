О 17:30 в Тернополі та Івано-Франківську оголосили повітряну тривогу. Мешканці мають якнайшвидше пройти на укриттів та сховищ.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій
У Тернополі та Івано-Франківську оголосили повітряну тривогу. Мешканців просять пройти до найближчих укриттів.
Джерело:Надал ONLINE
О 17:30 в Тернополі та Івано-Франківську оголосили повітряну тривогу. Мешканці мають якнайшвидше пройти на укриттів та сховищ.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій