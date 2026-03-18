Терор "Шахедами" триває, тривога дісталась до Києва: де зараз атакують дрони

Звечора 18 березня Росія знову запускає по Україні ударні дрони. Тривогу, окрім Києва, можуть оголосити й в інших містах.

Про рух російських безпілотників та загрозу для регіонів повідомляє 24 Канал. Де є загроза обстрілу? Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті 18:26, 18 березня Група БпЛА із Миколаївщини у напрямку Кіровоградщини. 18:24, 18 березня БпЛА курсом на Київ.