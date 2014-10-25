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      Терористи готують провокації в день виборів, — МВС

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      За даними розвідки, в день виборів терористи готують у зоні АТО збройні провокації під виглядом бійців батальйонів спецпризначення МВС.

      "Із захопленого терористами Новоазовська до штабу АТЦ надійшла оперативна інформація, що там помічені кілька КАМАЗів з розпізнавальними знаками АТО. На цих автомобілях пересуваються люди, одягнені у камуфляжну форму з відзнаками батальйонів "Азов" і "Айдар", — повідомляє прес-служба МВС.

      За інформацією командира полку Нацгвардії "Азов" Андрія Білецького, в Новоазовську немає і не може бути українських бійців. Андрій Білецький допускає, що терористи, можливо, готують збройні провокації в сусідніх населених пунктах під виглядом бійців українських спецбатальйонів в день виборів, щоб залякати людей, викликати паніку і зірвати виборчий процес.

      Додамо, дострокові вибори до Верховної Ради відбудуться в 12 округах Донецької області, а також в чотирьох округах Луганської області.

      Теги: Новини політики Війна на Донбасі Міністерство внутрішніх справ ТОП Вибори до ВР-2014
      Джерело: Телеканал новин "24"
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      Новини за 25 жовтня 2014
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