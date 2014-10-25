Терористи готують провокації в день виборів, — МВС

За даними розвідки, в день виборів терористи готують у зоні АТО збройні провокації під виглядом бійців батальйонів спецпризначення МВС.

"Із захопленого терористами Новоазовська до штабу АТЦ надійшла оперативна інформація, що там помічені кілька КАМАЗів з розпізнавальними знаками АТО. На цих автомобілях пересуваються люди, одягнені у камуфляжну форму з відзнаками батальйонів "Азов" і "Айдар", — повідомляє прес-служба МВС.

За інформацією командира полку Нацгвардії "Азов" Андрія Білецького, в Новоазовську немає і не може бути українських бійців. Андрій Білецький допускає, що терористи, можливо, готують збройні провокації в сусідніх населених пунктах під виглядом бійців українських спецбатальйонів в день виборів, щоб залякати людей, викликати паніку і зірвати виборчий процес.

Додамо, дострокові вибори до Верховної Ради відбудуться в 12 округах Донецької області, а також в чотирьох округах Луганської області.