Терористи обстріляли вулицю, на якій гуляли діти

На Сході було тихо. Жодного обстрілу впродовж дня. А от минулої доби було неспокійно. На Світлодарській дузі бойовики серед білого дня відкрили вогонь з важкої артилерії. Снаряди подали падати неподалік вулиці, коли там гуляли діти.

Після того, як 46 батальйон Донбас-Україна більше року тому повернув Новолуганське під свій контроль та перекрив трафік контрабанди, яка йшла тут в промислових масштабах, бойовики не припиняють обстріли тут щодня.

Боєць з позивним "Саламандра" – з окупованої частини Луганщини. Пішов захищати свою землю одразу як почалась війна.Він чудово пам'ятає як починалася так звана "русская вєсна" і хто йшов в "апалчєніє".

Люди, котрі не дуже люблять працювати, бувші зеки, алкоголіки, наркомани. Такі люди пішли в "апалчєніє",

– розповів боєць батальйону Донбас-Україна "Саламандра".

Вже після повернення в саме селище Новолуганське, прямо під час інтерв'ю, зовсім недалеко почали рватись снаряди важкої артилерії. В цей час поруч бавилися діти.

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Маленький хлопчик, що йшов зі школи, дуже перелякався обстрілу. Не дивлячись на те, що треба вираховувати противника, військові провели хлопчика додому.

Російські гібридні війська вкотре продемонстрували, що місцеве населення Донбасу, за котре вони ніби-то воюють і вболівають, насправді для них нічого не варте.