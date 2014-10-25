17:42
13 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Комплекси Путіна. Собчак проти Симоньян
      Вєсті Кремля
      22:33, 12 листопада
      Вєсті.UA. Перевтілення Ляшка. Помста Барни
      Вєсті.UA
      21:40, 12 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Реклама: від початків до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Терористи самі себе обстрілюють з мінометів і "Градів", — ЗМІ

      1309 Читать новость на русском
      Донецьк
      Донецьк / Телеканал новин "24"

      Бойовики у Донецьку обстрілюють одне одного, і тільки після цього атакують аеропорт.

      Про це в ефірі Громадське TV розповів журналіст російського телеканалу "Дождь" Тимур Олевський, який перебував у Донецьку та в місцевому аеропорту.

      "Самі вони (сепаратисти) діяли достатньо дивно – вони декілька годин обстрілювали власні позиції з "Градів" та мінометів. Таке враження, що одне угруповання воювало з іншим та било по тих місцях міста та будівлях аеропорту, де українських військових немає", – розповів журналіст.

      За його словами, якраз після цього почався власне обстріл аеропорту зі стрілецької зброї та мінометів. Він наголосив, що українські військові відстрілюються дуже обережно.

      "Це дійсно точкові постріли, і вони припиняються тільки-но припиняється обстріл з іншого боку", – сказав Олевський.

      Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко пояснив, що захист Донецького аеропорту необхідний для повного виконання Мінських домовленостей.

      Теги: Війна на Донбасі Новини Донецька АТО
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за 26 жовтня 2014
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Беги, куда глаза глядят: куда и зачем сбежал Продан
      сьогодні , 17:30 Беги, куда глаза глядят: куда и зачем сбежал Продан
      Олена Трибушна 162
      Два місяці Нової школи: досягнення і провали
      сьогодні , 16:02 Два місяці Нової школи: досягнення і провали
      560
      Чому Захід може пом'якшити санкції проти Росії
      сьогодні , 15:00 Чому Захід може пом'якшити санкції проти Росії
      Дмитро Снєгирьов 778
      От Первой мировой до Четвертого Рейха: о евротрещинах между национализмом и патриотизмом
      сьогодні , 13:00 От Первой мировой до Четвертого Рейха: о евротрещинах между национализмом и патриотизмом
      Іван Яковина 716
      "Безсмертні": чому Добкін та Кернес не будуть покарані
      сьогодні , 12:00 "Безсмертні": чому Добкін та Кернес не будуть покарані
      Артем Овдієнко 1869
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Автобус, що їхав в Україну, потрапив у страшну аварію в Росії: є загиблі
      24 серпня 2016 , 10:56
      FIFA нагадали, як "Слава Україні" кажуть світові політики
       10 липня , 11:40
      Зірковий тренер розповів, чому відмовив Реалу
       10 серпня , 16:54
      40 км/год біля поліції – як штрафуватимуть за перевищення швидкості
       2 листопада , 13:15
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук