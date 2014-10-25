Терористи самі себе обстрілюють з мінометів і "Градів", — ЗМІ

Бойовики у Донецьку обстрілюють одне одного, і тільки після цього атакують аеропорт.

Про це в ефірі Громадське TV розповів журналіст російського телеканалу "Дождь" Тимур Олевський, який перебував у Донецьку та в місцевому аеропорту.

"Самі вони (сепаратисти) діяли достатньо дивно – вони декілька годин обстрілювали власні позиції з "Градів" та мінометів. Таке враження, що одне угруповання воювало з іншим та било по тих місцях міста та будівлях аеропорту, де українських військових немає", – розповів журналіст.

За його словами, якраз після цього почався власне обстріл аеропорту зі стрілецької зброї та мінометів. Він наголосив, що українські військові відстрілюються дуже обережно.

"Це дійсно точкові постріли, і вони припиняються тільки-но припиняється обстріл з іншого боку", – сказав Олевський.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко пояснив, що захист Донецького аеропорту необхідний для повного виконання Мінських домовленостей.