Терористи зменшили кількість обстрілів і перегруповують сили, — Тимчук

Координатор “Інформаційного опору” Дмитро Тимчук відмітив, що минула доба в зоні АТО була відносно спокійною. Зафіксовано більше 15 обстрілів позицій сил АТО.

“Зокрема, 6 разів атакований опорний пункт поблизу н.п. Нікішине, тричі бойовики обстріляли околиці Дебальцевого, двічі наносилися вогневі удари по н.п. Чорнухине, Золоте та Авдіївка. З мінометів було обстріляно аеропорт в Донецьку”, - написав Тимчук у Facebook.

За його словами, у Київському районі Донецька зафіксовано скупчення сил противника - до півтори тисячі живої сили, до 20-ти одиниць ствольної артилерії, до 18-ти установок РСЗВ.

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“На напрямку Волноваха - Первомайське противником перекинуто до 30-40 одиниць ствольної артилерії і до 30 установок РСЗВ. Північніше населеного пункту Комінтерново створена артгрупа, і як мінімум, 2 батальйонно-тактичні групи (одна з них не закінчила етап формування) в першому ешелоні. За ними обладнали позиції регулярні підрозділи армії РФ”, - зазначив він.