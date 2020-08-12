На Харківщині прикордонники виявили у своєму відомстві колишнього бойовика. Він служив у складі незаконного формування "Оплот" на окупованій території з вересня 2014 року по лютий 2015 року .

Чоловіка залучали до служби в нарядах на території військового містечка та отримував гроші за виконання своїх обов'язків. Про це повідомили у пресслужбі ДПС України.

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У Харківському прикордонному загоні викрили військовослужбовця прикордонної служби, який у минулому брав участь у незаконному збройному формуванні. Його виявили співробітники підрозділу забезпечення внутрішньої та власної безпеки ДПС спільно з контррозвідниками УСБ України в Харківській області.



Військовослужбовцю вручили повідомлення про підозру / Фото Держприкордонслужби

Після проходження випробувального терміну чоловіка призначили до складу батальйону "Оплот" – терористичної організації, яка діяла на території Донецької області. У січні 2015 року цей підрозділ передислоковувався в зону бойових дій. Тоді він, побоюючись за власне життя, звільнився з незаконного формування та переїхав у Харків.

Згодом, під час однієї з хвиль мобілізації його направили для подальшого проходження служби до прикордонного відомства,

– йдеться в пресрелізі ДПСУ.

Що йому загрожує

Чоловіка звинувачують за статтею про створення терористичної групи чи організації або керівництво нею. Військовослужбовцю вручили повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, слідчі дії тривають.