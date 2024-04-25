Виявляючи певні хімічні речовини в крові, тест може визначити наявність раку в пацієнта приблизно у 82 – 100% випадків.

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Метод використовує штучний інтелект для аналізу побічних продуктів метаболізму в зразках крові. Ці метаболіти, які містяться в сироватці, можуть діяти як біомаркери, сигналізуючи про наявність раку в організмі.

Скринінг цих біомаркерів крові раніше розглядали як потенційний спосіб діагностики раку на більш ранніх стадіях захворювання.

Зауважте. Попри те, що рак підшлункової залози, шлунка і колоректальний рак є захворюваннями, які мають високі ризики смертності, наразі не існує окремих аналізів крові, які були б достатньо точними для діагностики цих захворювань.

Що пропонує новий метод

У новому досліджені команда провела кілька тестів, які показали, що інструмент може точно відрізняти пацієнтів з раком від здорових людей. Вони також довели, що висушена кров підходить для тестування так само добре, як і традиційні тести на основі рідкої крові.

За словами вчених, їх новий тест може скоротити передбачувану частку невиявлених випадків раку приблизно на 20 – 50%, якщо його використовувати для скринінгу раку на рівні населення.

Дослідники резюмували, що новий тест у найближчому майбутньому все ж не будуть широко застосовувати, але це уже значний прогрес у діагностиці раку, який потенційно має важливе значення для програм скринінгу раку.