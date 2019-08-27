The Maneken станет лицом нового психологического киберпанк романа "Дилер реальности"

Киберпанк, как жанр в литературе, кино и музыке начал приобретать популярность в 80-х годах прошлого века, однако с каждым годом его фантастические, на первый взгляд, идеи и опасения, становятся все более схожими с реальностью.

Если в украинском кино киберпанк еще не успел громко заявить о себе, кроме отдельных визионеров, то в музыке – группа ONUKA уже намекает на будущее, которое ждет нас, если мы не изменимся. Поэтому совсем не удивительно, что соучредитель группы ONUKA, известный украинский саундпродюссер и фронтмен группы The Maneken – Евгений Филатов стал лицом нового психологического киберпанк романа Николаса Димитрова "Дилер реальности".

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В процессе чтения романа я почувствовал, что между мной и сюжетом книги есть определенная связь. Ведь, по сути, любой человек искусства является создателем альтернативной реальности, в моем случае – это музыка, атмосфера концерта, куда люди с удовольствием погружаются и даже чувствуют "ломку" без последующей дозы. В этом контексте мое лицо на обложке – это символ взаимопроникновения фантазии и жизни. С развитием технологий такой симбиоз становится все теснее. Во что это выльется дальше – время покажет, а пока читайте роман. Возможно, вы тоже откроете в себе конструктора реальности,

– рассказал Евгений Филатов.

Антиутопический мир будущего, в котором высокий технологический бум, стремительное развитие информационных технологий и кибернетики на фоне глубокого социального и нравственного упадка порождает новое восприятие мира, каким он может стать чуть ли не завтра. Именно о таком мире, захваченном огромными корпорациями, которые заменяют неприглядную реальность на виртуальные развлечения, и рассказывает новый роман Николаса Димитрова "Дилер реальности".

Сингапур недалекого будущего превратился в мировую столицу бизнеса и развлечений. Потребление достигло предела, мораль вышла из моды, религии превратились в фастфуд. Человечество погрязло в разврате и излишествах. А у элиты появился новый, особый вид развлечений – цифровой наркотик под названием "Персональные Реальности". В них можно удовлетворить любую, самую порочную и преступную фантазию и, возможно, получить цифровое бессмертие ...

Корпоративный шпион Золтан Варго получает задание проникнуть в недра могущественной корпорации, которая готовит этот наркотик к массовому распространению. Золтан должен выяснить суть зловещего проекта, однако, сам оказывается втянутым в дьявольскую игру: от порнографического эксперимента над миллионами людей, к свержению всех мировых религий. Эти события неожиданно ломают все его планы. И Золтан открывает для себя одну потрясающую истину...

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Этот роман шокирует. Автор не заигрывает с читателем, поэтому без украшений взваливает на сознание современного жителя большого прогрессивного мира сценарий будущего. Он заставляет задуматься – куда мы движемся? Неужели в будущем нас ждет замена всего привычного и любимого на красивую, однако виртуальную, иллюзию? К нему надо быть готовым ... ведь то, что сегодня стыдливо замалчивается, завтра может стать обыденностью. Более того, новый мир может стать новой религией, от которой уже никуда не удастся скрыться.

"Дилер реальности" – это литературный дебют Николаса Димитрова. Роман написан в уникальном стиле нео-реализма и имеет оригинальный сюжет в стиле философско-футуристического киберпанка. Созданию такого стиля помогло обучение у таких мастеров, как Габриэль Гарсия Маркес и Марио Варгас Льоса.

Свое детство Николас провел в детском доме. Этот опыт сформировал его дальнейшую судьбу и вдохновил на деятельность (в коллаборации с фондом "Lumos" Джоан Роулинг), цель которой – популяризация идеи усыновления детей в семьи по всему миру в качестве альтернативы детским домам.

Получив образование в престижных университетах Брюсселя, Вашингтона и Буэнос-Айреса, в 22 года автор романа начал работать в ООН, а в 24 года стал самым молодым представителем Всемирного банка в Македонии. Но эксцентричный характер экспериментатора подталкивает его завершить успешную карьеру в финансовом секторе.

Неординарное мышление, знание 11-ти языков и талант предпринимателя позволили Николасу расширить профессиональные и личные сферы своего влияния. Круто меняя свою жизнь, он пробует себя в роли актера, продюсера и ведущего на телевидении, а затем основывает глобальное рекламное и PR Агентство. Неутолимая жажда изменить мир к лучшему сделала Николаса одним из лидеров движения по борьбе со СПИДом в Восточной Европе.

Психологический киберпанк роман "Дилер реальности" стал своеобразным объединением и сотрудничеством нескольких художников, чтобы показать какой мир нас ждет в будущем. В книге использованы рисунки известного художника Никиты Кравцова, который сотрудничает с журналами Vogue, GQ и дочери Мадонны – Лурдес Леон, а также молодой художницы Маши Зволинской, которая своим талантом уже громко заявила о себе.

Николас Димитров, Евгений Филатов, Никита Кравцов и Маша Зволинская вместе показывают мир, к которому мы не готовы, но который ждет нас в, возможно, обозримом будущем.

Премьера психологического киберпанка "Дилер реальности" от издательства "Фабула" состоится уже в начале сентября. Первое знакомство с миром виртуальной реальности и корпоративного рабства состоится на 26 Book Forum во Львове уже 18 сентября.

Возрастное ограничение – 18+.

Автор: Тимур Курганов

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