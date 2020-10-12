Ви знаєте, що робити, – Тихановська відреагувала на придушення протестів 11 жовтня у Білорусі
Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська відреагувала на жорстоке придушення силовиками Олександра Лукашенка протестів 11 жовтня. Політикиня обурена новим етапом насильства у країні, але переконана, що люди все одно досягнуть свого.
Про це сама Тихановська написала у телеграм-каналі "Пул Первой". Пост вийшов під заголовком: "Про новий етап насильства над білоруським народом".
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"Я не сплю, як і всі білоруси зараз. Сотні затриманих, масові побиття, кров – це єдина відповідь, на яку вони здатні", – так Світлана Тихановська відреагувала на жорсткі дії режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо протестувальників 11 жовтня.
- Нагадаємо, цього дня затримали майже пів тисячі людей, серед яких і десятки журналістів.
- Силовики неодноразово застосовували проти людей водомети, світлошумові гранати, побиття.
- В опозиційних ЗМІ порівняли ці дії влади з аналогічними, які траплялися ще на початку протестів – у серпні.
За два місяці ми заплатили за свою свободу дуже страшну ціну. Але нас – більше, і ми досягнемо свого. Ви знаєте, що робити,
– такими словами закінчила своє звернення Тихановська.