TikTok та виробники туалетного паперу: хто заробить на коронавірусі

У зв’язку з епідемію коронавірусу деякі сфери економіки та окремі компанії збільшили попит на свої товари чи послуги. Хто отримує вигоду від пандемії Covid-19, читайте у статті на сайті 24 каналу.

Новий коронавірус "вразив" світову економіку, особливо від епідемії постраждали китайське господарство, туризм, сфера торгівлі, перевізники тощо. Проте деякі виробники й компанії, водночас, отримують великі прибутки.

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Не будемо писати про всесвітню змову виробників масок, але не можна заперечувати, що попит на цей вид товару стрімко зріс. Відповідно виросла й ціна.

Маски-шоу

Наскільки виріс попит на маски? / фото: pixabay.com

"Попит на маски в зв'язку з інфоприводом про коронавірус виріс в 15 разів. Жоден постачальник в Україні не може забезпечити такий попит. Справа в тому, що більшість масок поставляється з Китаю, на це необхідно багато часу ", – зазначає комерційний директор мережі "Аптека доброго дня" Андрій Паніматченко.

Співзасновник київської мережі "Медтехніка+" Олексій Давиденко повідомляв, що за один тиждень тільки у одного українського оптовика закупили річний запас захисних масок (1,5 млн одиниць).

Собівартість медичної маски становить 20 копійок, проте на ринку ціна підскочила до непристойної. Деякі компанії, які раніше не виробляли маски, тепер запустили нову лінію.

Чи захистить мене маска від коронавірусу? Носіння хірургічних масок не захищає людину від коронавірусу, але вона може захистити оточуючих, якщо ця людина є носієм вірусу. Про це вчергове повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

У кого бізнес пішов у гору?

Безумовно у режимі карантину сервіси з доставки отримали чималий прибуток. Компанії, які надають подібні послуги очікують зростання попиту на їх послуги до 25%, повідомляє AIN.ua. Сервіс доставки Zakaz.ua вже не встигає опрацьовувати всі замовлення, з’явилась онлайн-черга.

Дуже популярним товаром у час пандемії став туалетний папір. Його люди закуповують оптом.

Ажіотаж на туалетний папір / фото: baza.io

Виробник туалетного паперу Zewa заявив про зростання попиту на 40%. Група компаній Essity (включає бренд Zewa) зафіксувала зростання замовлень на товари народного споживання на 30-40% в порівнянні з очікуваним попитом.

У Essity відзначили, що очікують зниження попиту в квітні, коли споживачі "запасуться продукцією".

Представники торговельних продуктових мереж у один голос відзначають вибух попиту на товари так званої соціальної групи: крупи – особливо гречка (от чому саме гречка?), рослинна олія, сіль, сірники. У "Метро Кеш енд Керрі" додали до цього переліку ще й цукор і питну воду.

Державне підприємство "Укрспирт" повідомили, що запустили ще чотири заводи через підвищений попит на медичний спирт у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Своєю чергою, Кабмін під час позачергово засідання 23 березня ухвалив рішення про заборону експорту етилового спирту з території України, він зараз дуже необхідний нашій державі.

В той час, коли транспортні компанії постраждають від епідемії - utilities компанії (електрика, газ), швидше за все виграють від більшого споживання домогосподарств.

Також прибутки отримують виробники антисептиків, медичного обладнання, ліків й аптеки.

Інтернет врятує світ

У зв’язку з карантином, люди почали користуватися всесвітньою павутиною у рази більше, ніж зазвичай. Від цього ростуть й доходи компаній, які надають послуги чи продають товари онлайн.

Влада Євросоюзу звернулась до стрімінгових сервісів з проханням не показувати відео у високій роздільній здатності і обмежити якість до стандартного, пише Financial Times.

В Єврокомісії побоюються, що велика кількість людей, які перейшли на роботу з дому, створюють додаткове навантаження на мережі.

Повідомляється, що Facebook, YouTube, Netflix вже знизили якість відео у Європі, що дозволить зняти навантаження.

Все це говорить про те, що ці компанії збільшать свої прибутки, адже кількість користувачів подібних сервісів та соцмереж зросла.

Приток клієнтів у зв’язку з карантином отримали такі послуги як телемедицина. В Україні вона не так розвинена, але в багатьох країнах люди швидше будуть звертатися до онлайн-лікаря, ніж йти в поліклініку, ризикуючи там все ж підхопити вірус, пише у Facebook Владислав Рашкаван, заступник виконавчого директора від України у Міжнародному валютному фонді.

Владислав Рашкован / фото: Kyiv School of Economics

Також він назвав й інші галузі, які очевидно отримують доходи через карантин. Це сервіси з онлайн навчання – такі компанії як Прометеус, Coursera або Khan Academy і Udacity повинні рости. Ігри – доходи World of tanks, Minecraft або Pari Match та інших будуть збільшуватись.



І як вже згадувалось, соціальні мережі також є вигодонабувачами у цій ситуації – Facebook, TikTok, Instagram будуть підраховувати прибуток. Аналогічно пошукові сервіси типу Google та комунікаційні інструменти як Skype або Zoom, месенджери також не залишаться без додаткової копійки, впевнений Владислав Рашкаван.

А спекулянти заробляють на кризі?

Так. Багато хто, використовуючи інтернет-майданчики, намагається збагатитися на хвилі паніки та страху і буде намагатися робити це далі.

14 березня видання The New York Times розповіло історію про те, як на хвилі новин про поширення коронавірусу американець Метт Колвін з братом скупили 17,7 тис пляшок антисептику для рук, щоб продати за завищеними цінами.

Торгові майданчики заблокували їх магазини. У результаті вони пожертвували антисептик на благодійні потреби.

Як повідомляє ВВС, соціальна мережа Facebook оголосила, що вводить заборону на розміщення реклами гігієнічних масок і дезінфікуючих засобів для рук з метою перешкодити ажіотажному попиту на них і зростанню цін.

Крім того, соцмережа посилила контроль за появою в мережі дезінформації про засоби, які нібито сприяють лікуванню від вірусу, а також про товари, на які нібито виник дефіцит.

Facebook та найбільший онлайн-магазин Amazon вилучили тисячі оголошень про продаж санітарних товарів, виробники яких обіцяли захист від інфекції коронавірусу.

Українські інтернет-маркетплейси (інтернет-магазини, через які свої товари може продавати будь-який підприємець) — Rozetka, OLX, Prom.ua, Tabletki.ua, Liki24.com — теж зіткнулися з напливом спекулянтів, пишуть на Економічній правді.

Тому будьте обережні й довіряйте лише надійним джерелам інформації.

На останок, в США у зв’язку з коронавірусом зафіксовано різке зростання попиту на зброю. Про це повідомляє телеканал ABC.



Кадр з фільму Атака Кобри 2 / скриншот

Як уточнюється, що загальнонаціональна статистика з продажу зброї, яку збирає ФБР, буде доступна в квітні, але вже зараз поліція ряду штатів зафіксувала зростання перевірок біографії, які необхідні в разі придбання вогнепальної зброї.

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Так, згідно з підрахунками поліції Пенсільванії, тільки за один день 17 березня в цьому штаті перевірки біографії пройшли 4300 осіб, а в цей же день минулого року такі перевірки знадобилися тільки 1300 американцям.