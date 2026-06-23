Усього п'ятеро з 140 ченців Московського патріархату вийшли рятувати лавру в ніч атаки

Росіяни 15 червня вдарили по українській святині. Києво-Печерська лавра, зокрема Успенський собор, постраждали від ворожого обстрілу. Проте охочих рятувати лавру серед ченців Московського патріархату виявилося зовсім небагато.

Лише п'ятеро людей вийшли ліквідовувати наслідки обстрілу. Про це повідомляє Укрінформ, кореспондент якого поспілкувався з намісником Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Православної церкви України, єпископом Авраамієм.

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Як ченці Московського патріархату відреагували на обстріл Лаври?

Авраамій зізнався, що до останнього вірив у тих, хто перебуває у єдності з Московським патріархатом, і сподівався, що вони відреагують на атаку й об'єднаються, адже там ченці проживають спільно. Однак надії зіткнулися із зовсім іншою реальністю.

Із 140 ченців усього-на-всього в ту ніч прийшло лише п'ять. Звісно, виникає питання: де інші? Хіба вам байдужа святиня? Ми ж можемо чути, як вони постійно волають, що вони захищають святиню, що її оскверняють, що переслідують їхніх вірян. Але насправді ми бачимо зовсім інші речі: їм святиня не потрібна,

– висловився намісник.

Натомість єпископ нагадав, що під час порятунку Києво-Печерської лаври після російської атаки допомогу надавали правоохоронці та рятувальники, назвавши їхню роботу вражаючою.

Він звернувся до ченців Нижньої лаври, які залишаються в юрисдикції Московського патріархату, наголосивши, що ПЦУ не вважає їх ворогами.

За словами Авраамія, ніхто не має наміру виселяти братію, а сама лавра й надалі залишатиметься місцем служіння для її насельників.

Але перебувати у єдності з Московським патріархатом, тим паче після чергової російської атаки, неможливо. Бо ми бачимо, що ворог робить - він спрямовує всі сили, щоб вбивати і знищувати нас. І він не питає, у якому ви патріархаті,

– підкреслив єпископ.

Авраамій також закликав братію Нижньої лаври приєднатися до Православної церкви України, заявивши, що двері ПЦУ для них залишаються відкритими.

Крім того, він повідомив, що через пошкодження Успенського собору богослужіння нині проводять у трапезному храмі на честь преподобних Антонія і Феодосія, розташованому на території лаври.

Нагадаємо також про цікаву й варту уваги історію, яка сталася під час ліквідації наслідків пожежі на території лаври. На місці одразу почали працювати рятувальники, однак під час їхньої роботи виникла нова загроза через повторну атаку.

За словами генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максима Остапенка, близько п'ятої ранку ще один дрон наблизився до території комплексу.

Удар припав на хрест, встановлений на оборонній вежі Іоанна Кущника. Як зазначив Остапенко, саме хрест перехопив удар безпілотника, через що той змінив напрямок польоту. Завдяки цьому вдалося уникнути влучання в район, де неподалік Успенського собору працювали співробітники ДСНС. За його словами, це могло вберегти рятувальників від серйозної небезпеки під час виконання їхньої роботи.