Поблизу Зайцевого 13 липня підірвався на невідомому вибуховому пристрої командир розвідувального взводу лейтенант Дмитро Красногрудь. При попередній спробі забрати його тіло під цинічним обстрілом окупантів загинув військовий медик Микола Ілін.

Тіло загиблого Красногрудя передали на підконтрольну територію, а вже завтра, 17 липня, відбудеться прощання із полеглим, повідомляють у пресцентрі ООС.

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Зараз триває підготовка до проведення ритуалу поховання героя. Прощання із полеглим відбудеться 17 липня, о 11:00 в місті Лиман Донецької області, на території центрального Храму.

Що відомо про Дмитра Красногрудя

Герой народився 18 жовтня 1978 року у Харкові. На фронті він ледь не від початку бойових дій та мав позивний "Мир", пише "Радіо Свобода". Красногрудь був у званні лейтенанта і до морської піхоти служив у мотопіхотному батальйоні 93-ї ОМБр "Холодний Яр".

У 93-й бригаді військовий був командиром розвідки мотопіхотного батальйону. Влітку 2017 року він розробляв та брав участь в операції, в результаті якої був взятий у полон російський військовий Віктор Агєєв.

Після закінчення контракту з 93-ю бригадою військовий якийсь час жив цивільним життям, але потім повернувся на Донбас. "Мир" вважав, що ще не виконав власну місію.