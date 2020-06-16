Це вже починає набридати. Тимошенко і група Коломойського "За майбутнє олігархів" оскаржать в суді участь іноземців в наглядових радах держкомпаній.

Юля-помощница

Очень не нравится Коломойскому Наблюдательный совет "Приватбанка", где иностранцы не боятся его и украинских чиновников. И после поражения в Верховном Суде пылкое сердце олиграха и его посипак требует мести. И понимает, что пока Наблюдательный Совет независим, ему будет гораздо сложнее вернуть себе "Приватбанк". И как хорошо, что всегда есть Юлия Владимировна, готова прийти на помощь.

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А еще иностранцы в Наблюдательных советах не нравятся СБУ. Те снова вспомнили, что они мастера эпистолярного жанра, и после зимнего письма на "Приватбанк", где требовали не подавать в суд на самых честных в мире олиграхов, написали кляузу уже на Наблюдательный Совет Укрзализници. Действительно, всегда были в госкомпаниях смотрящие от СБУ, зачем еще какие-то Наблюдательные Советы и какие-то иностранцы. Тем более, вдруг кто то из них японский шпион.

Реформа Корпоративного Управления – часть реформ, которые мы делаем вместе с МВФ. И раз получили деньги МВФ, то можно атаковать реформу. Простая логика. Как угол дома.

Никаких иностранцев...

А еще реформа корпоративного управления – это убрать украинского чиновника подальше от корыта.

Госкомпании – это всегда был рассадник коррупции. И поэтому были нужны независимые наблюдательные советы, чтобы убрать олиграхов и чиновников подальше от народных денег. Не отдать им компанию в управление, а поставить их смотреть, чтобы не украли. Потому что иностранцы не завязаны в украиснкие расклады, они часто являются носителями совершенно других ценностей.

Будь нормальный наблюдательный совет например, у "Центрэнерго", то он бы давно задался вопросом, а зачем государственная компания покупает дорого и продает дешево и почему все эти операции происходят с компаниями Коломойского? Это как иностранцы при отборе судей в антикоррупционный суд не пропускали тех, кто при смешной зарплате, как официальная у футболиста Динамо, имеет автопарк из дорогих машин, как у футболиста Реала. Потому что ценности и принципы. А не "понимание украинских реалий".

Но туда, до "Центрэнерго", не добралась еще страшная клешня мировой закулисы. Никаких иностранцев. И поэтому за год компания из прибыльной превратилась в убыточную. А значит надо не убирать иностранцев, а расширять работающую практику на другие государственные компании. Если нам конечно не все равно.

И что происходит теперь?

Олиграхи и чиновники выходят перед народом и слезно требуют убрать с их пути тех, кто мешает. При этом пугают страшными иностранцами. Как будто это иностранцы десятилетиями сидели на потоках или приватизировали за бесценок украинские активы. При том, что уже очевидно, что создание независимого Наблюдательного совета дает как минимум шанс убрать коррупцию. Это не всегда панацея, то точно с ним шансов больше, чем без них.

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И вот ведь парадокс. Украинский народ верить олиграхам и чиновникам, и солидарен с их требованиям убрать чертовых иностранцев. Вот такое оно, желание побороть коррупцию по-украински. Вот такой вот он, наш стокгольмский синдром.

Интересно, а когда Тимошенко пойдет в суд и оспорят участие иностранных футболистов в матчах украинского чемпионата? И тренеров тоже. А то чего они, бразильцы эти. А то "Динамо" Киев никак выиграть чемпионат не может.