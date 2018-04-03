Тимошенко підловили у Раді у кумедній позі: є фото

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко кумедно сховалась за трибуною у Верховній Раді.

Курйозний момент, який спіймав фотограф Богдан Бортаков, опублікував Роман Пелех на своїй сторінці у Facebook.

"Коли в курсі, що в залі Верховної Ради можуть бути депутати з гранатами", – пожартував у дописі Роман Пелех, натякаючи на недавню історію з Надією Савченко.

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Один з користувачів додав, що спійманий момент більше схожий на те, що це Юлія Тимошенко кинула гранату і перечікує за трибуною, аби уникнути попадання скалок.

Нагадаємо, 15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Савченко особисто планувала теракт у стінах парламенту. ГПУ внесла до парламенту подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко.