Тищенко сам не зрозумів, куди увійшов, – Гармаш про групу щодо Донбасу
Народний депутат зі "Слуги народу" Микола Тищенко та колишній ревізор нещодавно заявив, що буде мати стосунок до розв'язання питань на Донбасі. Однак сам нардеп, схоже, і не здогадується, чим він повинен займатись.
Таку думку в ефірі 24 каналу у програмі "Є питання" висловив учасник Тристоронньої контактної групи Сергій Гармаш.
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Чи матиме він стосунок до ТКГ?
Він наголосив, що присутності Тищенка в Тристоронній контактній групі точно не обговорювалося. І не всі навіть розуміють, куди саме він увійшов.
Чесно кажучи, судячи з того, що говорив Тищенко, я не впевнений, що він сам зрозумів, куди увійшов,
– вважає Гармаш.
Сам Тищенко також не говорив, що він увійде в якусь групу по перезавантаженню ТКГ. Такої групи не існує, ствердив Гармаш. Однак є міжфракційна неформальна робоча група "Шлях додому".
Чим займатиметься Тищенко?
"Дійсно, створена робоча парламентська група щодо напрацювання законопроєктів. Тобто для того, щоб нам обговорювати якісь акти, прописані в Мінських угодах. Це законопроєкт про амністію, особливості органів міського самоврядування, режиму міського самоврядування, модальність виборів. Потрібно, аби було що обговорювати", – наголосив Гармаш.
І підсумував: такі законопроєкти повинна напрацьовувати ця група. Вони мають стати основою для обговорення, потім їх може ухвалювати або не ухвалювати Рада, це вже як вирішать депутати.
Про яку саме групу йдеться
- Раніше Тищенко у фейсбуці написав, що взяв участь у парламентській групі щодо законодавчих змін з питань Донбасу.
- За його словами, тут працюють як професіонали, так і відверто слабкі представники, що прагнуть до роз'єднання українців з обох боків конфлікту.
- Водночас він зауважив, що насправді "немає тієї сторони", а передусім є українці, яких розділила війна на Донбасі.
- Тому "спільне завдання влади – об'єднати сім'ї, об'єднати людей, об'єднати Україну та робити все можливе, щоб якомога швидше настав мир".