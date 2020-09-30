Народний депутат зі "Слуги народу" Микола Тищенко та колишній ревізор нещодавно заявив, що буде мати стосунок до розв'язання питань на Донбасі. Однак сам нардеп, схоже, і не здогадується, чим він повинен займатись.

Таку думку в ефірі 24 каналу у програмі "Є питання" висловив учасник Тристоронньої контактної групи Сергій Гармаш.

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Чи матиме він стосунок до ТКГ?

Він наголосив, що присутності Тищенка в Тристоронній контактній групі точно не обговорювалося. І не всі навіть розуміють, куди саме він увійшов.

Чесно кажучи, судячи з того, що говорив Тищенко, я не впевнений, що він сам зрозумів, куди увійшов,

– вважає Гармаш.

Сам Тищенко також не говорив, що він увійде в якусь групу по перезавантаженню ТКГ. Такої групи не існує, ствердив Гармаш. Однак є міжфракційна неформальна робоча група "Шлях додому".

Чим займатиметься Тищенко?

"Дійсно, створена робоча парламентська група щодо напрацювання законопроєктів. Тобто для того, щоб нам обговорювати якісь акти, прописані в Мінських угодах. Це законопроєкт про амністію, особливості органів міського самоврядування, режиму міського самоврядування, модальність виборів. Потрібно, аби було що обговорювати", – наголосив Гармаш.

І підсумував: такі законопроєкти повинна напрацьовувати ця група. Вони мають стати основою для обговорення, потім їх може ухвалювати або не ухвалювати Рада, це вже як вирішать депутати.

Про яку саме групу йдеться