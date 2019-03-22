Тисячі виборців прийшли на зустріч з Анатолієм Гриценком в Ужгороді

Кандидат у президенти України Анатолій Гриценко зустрівся з виборцями в Ужгороді, що на Закарпатті. На центральну площу міста прийшли декілька тисяч людей.

Лідер "Громадянської позиції" наголосив: знищення корупції дозволить підвищити середні зарплати до 800 Євро. А пенсії зробити не меншими за 200 євро. На запитання виборців стосовно зміни пенсійного віку Гриценко заявив про необхідність збалансованого підходу.

Анатолій Гриценко, кандидат у Президенти України:

– Я б хотів абсолютно чітко заявити, що після обрання Президентом України я захищу людей і працю і не допущу підвищення пенсійного віку за жодних умов. Спочатку – європейська тривалість життя, спочатку – гідна медицина і гідна пенсія. А потім будемо обговорювати. По іншому ніяк.

Не підвищувати пенсійний вік дозволить жорстка антикорупційна політика та підйом індустрії – стверджує Анатолій Гриценко.