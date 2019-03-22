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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ

      Тисячі виборців прийшли на зустріч з Анатолієм Гриценком в Ужгороді

      Нова тема 17 Читать новость на русском

      Кандидат у президенти України Анатолій Гриценко зустрівся з виборцями в Ужгороді, що на Закарпатті. На центральну площу міста прийшли декілька тисяч людей.

      Лідер "Громадянської позиції" наголосив: знищення корупції дозволить підвищити середні зарплати до 800 Євро. А пенсії зробити не меншими за 200 євро. На запитання виборців стосовно зміни пенсійного віку Гриценко заявив про необхідність збалансованого підходу.

      Анатолій Гриценко,  кандидат у Президенти України:

      – Я б хотів абсолютно чітко заявити, що після обрання Президентом України я захищу людей і працю і не допущу підвищення пенсійного віку за жодних умов. Спочатку – європейська тривалість життя, спочатку – гідна медицина і гідна пенсія. А потім будемо обговорювати. По іншому ніяк.

      Не підвищувати пенсійний вік дозволить жорстка антикорупційна політика та підйом індустрії – стверджує Анатолій Гриценко.

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      Теги: Новини України Анатолій Гриценко Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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