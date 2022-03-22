Російським окупантам не вдається сховатися від українських героїв. Де б вони не опинились на території України – на них завжди чекатиме небезпека.

Важливо У Маріуполі збили ворожий літак, який нещадно обстрілював місто

"Точно та економно"

Генштаб ЗСУ показав, як українські герої знищують ворожу бойову машину. Нашим військовим було достатно зробити один постріл.

Українські воїни продовжують точно та економно нищити російських окупантів. Економно не тому, що боєприпасів мало. Просто українці хазяйновиті,

– йдеться у дописі до відео.

Відео знищення ворожого танка:

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