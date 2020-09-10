Томенко: Кличко не виконав обіцянки очистити Київ від сміття
Мер Києва Віталій Кличко не виконав свої обіцянки очистити Київ від сміття за шість років керівництва столицею.
Про це заявив лідер політичної партії "Рідна країна" Микола Томенко.
"У столиці за 6 років правління чинного мера так і не вирішене питання з переробкою відходів. Хоча, нагадаю, Віталій Кличко ще у 2014 році обіцяв залучити інвесторів аби побудувати новий, сучасний сміттєпереробний завод в Києві. Потім, у 2018, обіцяв, що такий завод з’явиться за два роки. Вони вже минають, а в цьому напрямку не зроблено жодного кроку. Натомість команда Кличка замилює киянам очі модернізацією старого сміттєспалювального "Заводу“Енергія", який за світовими стандартами вже прожив своє й не відповідає жодним екологічним нормам. Марним обіцянкам Кличка вже давно не вірять мешканці Харківського масиву та Позняків, які щодня змушені доїхати гаром", – констатував політик.
Він нагадав, що в цьому питанні, втім, важлива не тільки сучасна переробка сміття - спершу необхідно запровадити ефективну систему його сортування.
"Це вже давно зроблено в усіх сучасних столицях світу. А от в Києві сортувальних ліній, що можуть впоратися зі столичним об’ємом сміття, немає. А тому, навіть те, що збирають у сортувальні контейнери в столичних дворах, по факту опиняється на п’ятому полігоні, який вже став епіцентром екологічної катастрофи. Цей полігон знаходиться в селі Підгірці під Києвом і був побудований ще у 1986 році. І хоча ще в грудні минулого року Кличко повідомив про плани закриття та рекультивації полігону, ніяких реальних кроків у цьому напрямку не зроблено. Судячи з усього, столиця буде використовувати цю свалку для викидання відходів і надалі - альтернативи не створено. Місцеві жителі неодноразово протестували проти роботи полігону на території села Підгірці, адже він отруює повітря та підземні води. Але хіба Кличко на них зважає?" – обурився лідер "Рідної країни".
За його словами, за всі 6 років, які Кличко керує Києвом, він з командою зміг лише розробити План управління відходами.
"Виходить, що єдине «досягнення» команди Кличка на ниві боротьби із засміченням столиці та її околиць, це розробка Плану управління відходами. За 6 років, що Кличко при владі - тільки план! Та й його не спромоглися затвердити на сесії Київради... А Київ тим часом тоне у смітті!" – резюмував Микола Томенко.