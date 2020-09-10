Мер Києва Віталій Кличко не виконав свої обіцянки очистити Київ від сміття за шість років керівництва столицею.

Про це заявив лідер політичної партії "Рідна країна" Микола Томенко.

"У столиці за 6 років правління чинного мера так і не вирішене питання з переробкою відходів. Хоча, нагадаю, Віталій Кличко ще у 2014 році обіцяв залучити інвесторів аби побудувати новий, сучасний сміттєпереробний завод в Києві. Потім, у 2018, обіцяв, що такий завод з’явиться за два роки. Вони вже минають, а в цьому напрямку не зроблено жодного кроку. Натомість команда Кличка замилює киянам очі модернізацією старого сміттєспалювального "Заводу“Енергія", який за світовими стандартами вже прожив своє й не відповідає жодним екологічним нормам. Марним обіцянкам Кличка вже давно не вірять мешканці Харківського масиву та Позняків, які щодня змушені доїхати гаром", – констатував політик.

Він нагадав, що в цьому питанні, втім, важлива не тільки сучасна переробка сміття - спершу необхідно запровадити ефективну систему його сортування.

"Це вже давно зроблено в усіх сучасних столицях світу. А от в Києві сортувальних ліній, що можуть впоратися зі столичним об’ємом сміття, немає. А тому, навіть те, що збирають у сортувальні контейнери в столичних дворах, по факту опиняється на п’ятому полігоні, який вже став епіцентром екологічної катастрофи. Цей полігон знаходиться в селі Підгірці під Києвом і був побудований ще у 1986 році. І хоча ще в грудні минулого року Кличко повідомив про плани закриття та рекультивації полігону, ніяких реальних кроків у цьому напрямку не зроблено. Судячи з усього, столиця буде використовувати цю свалку для викидання відходів і надалі - альтернативи не створено. Місцеві жителі неодноразово протестували проти роботи полігону на території села Підгірці, адже він отруює повітря та підземні води. Але хіба Кличко на них зважає?" – обурився лідер "Рідної країни".

За його словами, за всі 6 років, які Кличко керує Києвом, він з командою зміг лише розробити План управління відходами.

"Виходить, що єдине «досягнення» команди Кличка на ниві боротьби із засміченням столиці та її околиць, це розробка Плану управління відходами. За 6 років, що Кличко при владі - тільки план! Та й його не спромоглися затвердити на сесії Київради... А Київ тим часом тоне у смітті!" – резюмував Микола Томенко.