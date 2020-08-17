Команда Громадського руху "Рідна країна" домагатиметься, щоб історія з передачею нинішньою владою комунальних підприємств родичам олігархів та соратникам Януковича стала предметом аудиту та розслідування правоохоронцями.

Про це повідомив український політик, лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко на своїй сторінці у Facebook.

"Щороку комунальні підприємства Києва завдають збитків бюджету столиці на мільярди гривень. Саме вони сьогодні стали ключовими фігурантами корупційних схем та відмивання коштів для столичної влади, їх сьогодні налічують 222, а на керівних посадах призначають друзів Кличка та його спонсорів. У 2018 році комунальні підприємства завдали збитків на суму більше мільярда гривень. У 2019 році вона зросла до 1,5 млн грн", – наголосив Томенко.

Київська влада намагається вийти сухою з води, тому каже про те, що КИЇВГАЗ – приватна компанія, але ця інформація не є дійсною.

"Після аварії з витоком газу, київська влада в один голос кричала, що КИЇВГАЗ – це приватна компанія і до аварії влада не причетна. Та це не відповідає дійсності. Контрольний пакет у цьому акціонерному товаристві належить Київській територіальній громаді, а не лише кіпрським чи іншим іноземним прокладкам, а її очільник Віталій Кличко делегував на керівництво Андрія Вінграновського – чоловіка депутатки від ОПЗЖ Льовочкіної - сестри давнього соратника Кличка й правої руки Януковича Льовочкіна! А ви й досі вважаєте, що Києвом керують патріоти-майданівці з партії «Удар», яку Кличко знову очолює?" – риторично запитав політик.

"Рідна країна" наголошує на тому, що комунальні підприємства повинні керуватися наглядовими радами, а не «смотрящими».

"Наша команда Громадського руху "Рідна країна" домагатиметься, щоб історія з передачею нинішньою владою комунальних підприємств родичам олігархів та соратникам Януковича стала предметом аудиту та розслідування правоохоронцями. Окрім того, комунальні підприємства потребують суттєвого скорочення та створення дієвих наглядових рад замість нинішніх «смотрящих» від влади. Настав час навести лад в Києві!" – резюмував Томенко.