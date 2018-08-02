Тонкі брови-ниточки Ріанни можуть стати новим трендом: користувачі в шоці
Британська редакція журналу Vogue представила обкладинку вересневого випуску, головною героїнею якого стала співачка Ріанна.
За макіяж барбадоської співачки відповідала візажистка Ісамайя Френч, яка створила Ріанні незвичайний макіяж з бровами-ниточками в стилі Едіт Піаф і темними губами.
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Такий образ вийшов досить сміливим та нетиповим для зірки. Водночас у мережі уже почали обговорювати, чи варто нам очікувати новий тренд на дуже тонкі брови.
Загалом, користувачі розкритикували образ Ріанни і не хочуть, аби брови-ниточки знову повернулися у моду.
"Ріанна, що ти робиш? Вона збирається повернути ці брови?" – пишуть у Twitter.
"Ріанна, я поважаю тебе, але я ніколи не зроблю тонкі брови".
"Я найбільша шанувальниця Ріанни, але вибачте, ми не повернемося до брів в стилі цих 80-х".
"Чи повинна я збрити мої брови і малювати їх як у Ріанни обкладинці Vogue, хоча я не стану як Ріанна на обкладинці Vogue".
"Я видалила Snapchat заради Ріанни, але я не роблю тонких брів".