Тонкі брови-ниточки Ріанни можуть стати новим трендом: користувачі в шоці

Британська редакція журналу Vogue представила обкладинку вересневого випуску, головною героїнею якого стала співачка Ріанна.

За макіяж барбадоської співачки відповідала візажистка Ісамайя Френч, яка створила Ріанні незвичайний макіяж з бровами-ниточками в стилі Едіт Піаф і темними губами.

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Такий образ вийшов досить сміливим та нетиповим для зірки. Водночас у мережі уже почали обговорювати, чи варто нам очікувати новий тренд на дуже тонкі брови.

Загалом, користувачі розкритикували образ Ріанни і не хочуть, аби брови-ниточки знову повернулися у моду.

"Ріанна, що ти робиш? Вона збирається повернути ці брови?" – пишуть у Twitter.

What is Rihanna doing?



She about to bring back these eyebrows ‍♂️ pic.twitter.com/GtkYyvA8pz — Beauty Queen in tears... (@Mx_Moosa) 31 липня 2018 р.

"Ріанна, я поважаю тебе, але я ніколи не зроблю тонкі брови".

Rihanna I respect you to the end but I’m never having thin eyebrows again. — kim karbdashian (@gaymzpiggy) 1 серпня 2018 р.

"Я найбільша шанувальниця Ріанни, але вибачте, ми не повернемося до брів в стилі цих 80-х".

I'm the biggest Stan ya Rihanna but sorry we ain't going back to those 80's eyebrows pic.twitter.com/e6QTjGBWAe — DrewBarrymore.Jones (@Erykha_Badoula) 31 липня 2018 р.

"Чи повинна я збрити мої брови і малювати їх як у Ріанни обкладинці Vogue, хоча я не стану як Ріанна на обкладинці Vogue".

"Я видалила Snapchat заради Ріанни, але я не роблю тонких брів".