4 книжки про технології:
- Marco Iansiti. Competing in the Age of AI: Strategy and Leadership When Algorithms and Networks Run the World – дуже рекомендую.
- Walter Isaacson. The Innovators: How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution – дуже рекомендую – особливо почитати з підлітками. Є російською та українською. Можна навіть послухати.
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- Walter Isaacson. The Code Breaker: Jennifer Doudna, Gene Editing, and the Future of the Human Race – я купив навесні, але ще не читав. Книжка про генну інженерію.
- Carl Benedikt Frey. The Technology Trap: Capital, Labor, and Power in the Age of Automation – не читав, але виглядає, що автор розповідає про то, як технології змінювали історію. Цікаво.
4 книжки про організації та їхню культуру:
- Nicole Forsgren, Accelerate: The Science of Lean Software and DevOps: Building and Scaling High Performing Technology Organizations – не бачив раніше цю книжку. Здається про те, що будь-яка сучасна компанія повинна ставати технологічною.
- Patty McCord. Powerful: Building a Culture of Freedom and Responsibility – вже дуже відома книжка про внутрішню культуру Netflix, але не тільки. Є вже українською.
- Martin Reeves/ The Imagination Machine: How to Spark New Ideas and Create Your Company’s Future. – книжка про креативність в компаніях. Як її не втратити. Я не читав.
- Salim Ismail. Exponential Organizations: Why new organizations are ten times better, faster, and cheaper than yours (and what to do about it) – це відома книжка, вона також є російською.
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2 книжки про клімат:
- Bill Gates. How to Avoid a Climate Disaster – цю книжку вже навіть українською переклали. Дуже рекомендую.
- Erry Emanuel. What We Know About Climate Change – не бачив цю книжку раніше. Книжка про пандемію.
- Michael Lewis The Premonition: A Pandemic Story – всесвітньо відомий автор про перші місяці пандемії. Звичайно його книжки можна читати як детективні трилери.
І ще 3 книжки:
- Lisa Cron. Story Genius: How to Use Brain Science to Go Beyond Outlining and Write a Riveting Novel – про то, як писати книжки або історії, які зможуть мати імпакт – на основі знань про мозок. Дуже цікаво.
- Michael Sandel The Tyranny of Merit: What’s Become of the Common Good? – не знаю, не читав. Раніше не бачив цю книжку.
- Steven Pinker. Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress – не читав цю книжку, але вона вже перекладана українською.