Топ-5 найвідоміших технофестів в Україні і світі

Підбірка найкрутіших науково-технічних фестивалів з усієї планети.

Нещодавно в Києві відгримів Atlas Weekend. І поки столиця оговтується, тихенько наспівуючи "Мне не все равнооо", ми хотіли б продовжити фестивальну тему. Пропонуємо вам підбірку найкрутіших науково-технічних фестів з усього світу, які не поступаються найдрайвовішим виступам зірок шоу-бізнесу. "Smart is a new sexy", – ви хіба не чули?

І відразу спойлер – Україні і тут є чим здивувати.

Hannover Messe

Одна з найбільших міжнародних виставок промислових технологій, яка відбувається в німецькому Ганновері з 1947 року. На виставці в 2009 році Німецька компанія Festo продемонструвала автономних біонічних роботів-пінгвінів. Одні вміють плавати, а інші – літати. За неофіційними даними, саме компанія Festo стала конструктором птахоподібних дронів, широко використовуваних спецслужбами США.

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У позаминулому році в Ганновері був представлений робот-піаніст Teotronico, створений італійським дослідником Маттео Суцці. Робот має 19 пальців, які дозволяють грати швидше людей. Але ця технологія призначена не для змагання з людьми, а для допомоги. Саме це і є ключовою ідеєю Hannover Messe.

Відвідати наступну техновиставку можна з 1 по 5 квітня 2019 року.

Робот-піаніст Teotronico – дивіться відео

World Science Festival

Лабораторії на вулицях, в парках і музеях, наукові дискусії, інтерактивні дослідження та перформанси – це приблизно те, що відбувається з Нью-Йорком під час всесвітнього фестивалю науки.

В рамках World Science Festival на Манхеттені перехожі бачили 12-тонний акваріум. Експонат, який має назву Ноloscenes, є серйозним меседжем про зміни клімату. У величезний акваріум, заповнений водою, занурюється артист, і як ні в чому не бувало, виконує повсякденні домашні справи. Особливу динаміку надає та обставина, що вода в акваріумі знаходиться в русі, і поступово спорожняєте акваріум і знову наповнює його. Це не залишиться без уваги артиста, який повинен відреагувати на зміну обставин.

Ноloscenes – це метафора, яка відображає наслідки від потопу до глобального потепління. Якими перформансами будуть дивувати далі, дізнаємося в травні-2019.

Експонат Ноloscenes

Geek Picnic

Бої роботів і лекції вчених-футурологів на свіжому повітрі. Так виглядає найбільший російський фестиваль, присвячений творчості і технологіям. Нещодавно центральною подією Geek Picnic став з'їзд людей, модифікувавших своє тіло біонічними протезами. Серед них були активіст Ніл Харбіссон, перша людина зі штучним зором Дженс Науманн, барабанщик з роботизованою рукою Джейсон Барнс. Також в 2017 році найгучнішою подією пікніка став приїзд Річарда Докінза. Автора терміна "мем" і книги "Бог як ілюзія".

Цього року фест проведуть відразу в трьох містах.

Дивіться промо Geek Picnic

CES

Consumer Electronics Show – це технологічна виставка, на якій відомі компанії і маловідомі стартапи показують нові продукти і прототипи.

Свого часу підвищений інтерес на CES викликав робот Софія від компанії Hanson Robotics. Софія може підтримувати нескладні бесіди з людьми, а на її обличчі відображається до 60-ти різних емоцій. Минулого року Софія отримала підданство Саудівської Аравії і стала першим у світі роботом з паспортом. Цьогоріч Софію вдосконалили парою механічних ніг. Інженери навчили її не тільки ходити, але і танцювати. На виставці побачили робота майже 200 000 людей. І, ми впевнені, це не рекордна кількість, 8-11 січня в 2019 року відвідувачів CES буде ще більше.

Робот Софія – дивіться відео

Interpipe TechFest

Головне інженерне шоу України і найбільша техноподія Східної Європи, що відбувається в Дніпрі вже третій рік поспіль. У цьому році подія відбудеться 15-16 вересня.

Interpipe TechFest – єдине місце в нашій країні, де можна своїми руками доторкнутися до обладнання, яке використовується в космічній та авіаційній сфері. З новинок 2017 року – на фестивалі можна було посидіти в кабіні машини управління гідророзривом пласта, яка використовується для видобутку української нафти і газу. У цьому році на фестивалі вперше пройде виставка-презентація науково-популярних книг Dnepr Book Show. Тут презентують книгу Леоніда Каденюка, яку український космонавт не встиг закінчити за життя.

Ще Interpipe TechFest відомий серед фанів Lego як місце, де будують божевільні об'єкти. У 2017-му для фестивалю побудували найбільшу в Україні залізницю з Lego і "Зірку Смерті" висотою більше двох метрів! А 2018-го планують побудувати кілька фантастичних об'єктів – Hogwarts Land, фігури "Капітан Америка", "Залізна людина" і "Людина-Оса".

Детальна програма заходу поки тримається в секреті, але можна бути впевненими, що фестиваль не залишить байдужим ні дорослих, ні дітей.

Дивіться відео Interpipe TechFest

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