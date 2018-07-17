ТОП-5 нових смартфонів, що коштують близько ста доларів

Нова модель смартфона не означає його захмарну ціну. Виробники часто враховують можливості різних соціальних груп своїх користувачів, презентуючи і дуже бюджетні моделі.

Техно 24 підготувало для вас 5 новеньких смартфонів, які презентували у 2018 році, при цьому їхня вартість близька до ста доларів.

Panasonic P90

Panasonic P90 коштує 2200 гривень

Наприкінці червня компанія Panasonic представила бюджетний смартфон P90. Апарат отримав 4-ядерний процесор MediaTek MT6737 SoC з тактовою частотою 1,25 ГГц. Смартфон має 5-дюймовий дисплей з роздільною здатністю HD (720x1280 пікселів). Окрім того, ґаджет отримав Corning Gorilla Glass для захисту від пошкоджень і подряпин.

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Модель Panasonic P90 доступна з одним гігабайтом оперативної та 16 ГБ вбудованої пам’яті. Щоправда флеш-пам'ять можна розширити за допомогою microSD (максимально до 128 ГБ). Цей бюджетний смартфон отримав 5-мегапіксельну основну камеру, що працює у парі з автофокусом і світлодіодним спалахом. Фронтальна камера теж має роздільну здатність ​​5 Мп.

Пристрій працює під управлінням Android 7.0 Nougat.

Panasonic P90 отримав відверто слабенький акумулятор, ємністю 2400 мАг. Однак, його виправдовує вартість – коштує пристрій 5599 рупій. Це 82 долари або 2200 гривень.

Moto E5 Play Android Go Edition

Moto E5 Play Android Go Edition ще бюджетніший за попередника Moto E5

Кілька днів тому компанія Motorola офіційно презентувала бюджетний смартфон Moto E5 Play Android Go Edition. Пристрій є ще доступнішою версією бюджетника Moto E5, який представили у квітні.

Як можна здогадатись із назви, новинка працює під управлінням операційної системи Android Oreo (Go Edition). Його оснастили процесором SoC Snapdragon 425.

Moto E5 Play Android Go від звичайного Moto E5 Play, відрізняється меншим обсягом оперативної пам’яті – 1 ГБ. Вбудованого сховища тут передбачено 16 ГБ. Також зменшили ємність акумулятора з 2800 до 2100 мА. А от діагональ у нового смартфона навпаки збільшилась – до 5,3 дюйма (звичайний Moto E5 Play має екран діагоналлю 5,2 дюйма).

В Європі Moto E5 Play Android Go Edition можна придбати всього за 109 євро (3200 гривень).

Panasonic P95

Panasonic P95 – найбюджетніший смартфон у нашому рейтингу

Це ще одна дуже бюджетна модель від Panasonic. Ця модель теж отримала 5-дюймовий дисплей із роздільною здатністю 1280 х 720 пікселів. При цьому основна камера трохи краща – 8 Мп, а селфі має роздільну здатність 5 Мп. При цьому цей смартфон підтримує функцію Face Unlock.

Працює Panasonic P95 на 4-ядерному процесорі Snapdragon 210 із тактовою частотою 1,3 Ггц, в парі із графічним прискорювачем Adreno 304.

Модель теж отримала 1 Гбайт оперативної пам’яті та 16 Гбайт постійної, останню можна розширити до 128 Гбайт за допомогою microSD карти. Працює пристрій під управлінням операційної системи Android 7.1.2.

При цьому рекомендована вартість Panasonic P95 – 75 доларів (близько 1 970 гривень).

Huawei Y5 2018

Huawei Y5 2018 отримав функцію розпізнавання користувача по обличчю

Новий бюжденик від Huawei отримав діагональ екрану 5,45 дюйма з роздільною здатністю 1440x720. Пристрій працює на 4-ядерному процесорі з 2 ГБ внутрішньої пам’яті. В моделі передбачено також 16 ГБ вбудованого сховища.

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Основна камера має роздільну здатність 8 Мп, при цьому смартфон підтримує функцію розпізнавання користувача по обличчю.

При усіх цих характеристиках коштує Huawei Y5 2018 – 130 доларів або 3400 гривень.

Nokia X5

Nokia X5 презентують 18 липня

Новий смартфон від Nokia ще офіційно не презентували (презентація запланована на 18 липня) та в мережі вже є його характеристики. А головне вартість.

Так, Nokia X5 отримав дисплей на 5,8 дюймів з розширенням HD+ (720 x 1520 пікселів). Працює пристрій на чіпсеті Helio P60 від MediaTek. Базова версія отримала 3 ГБ внутрішньої та 32ГБ вбудованої пам'яті.

Смартфон має подвійну основну камеру з модулями на 13 МП і 5 МП.

При цьому коштує такий смартфон 800 юанів – це близько 120 доларів, або 3200 гривень.

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