Торнадо пронісся Свердловською областю Росії: є руйнування й постраждалі

У Свердловській області Росії потужний ураган із грозою, градом і шквальним вітром спричинив значні руйнування в місті Кушва. Там запровадили режим надзвичайної ситуації. Стихія пошкодила майже сотню приватних будинків, частину з них – повністю зруйнувала.

Про це повідомляли російські медіа. У мережі також поширювали зафіксовані кадри торнадо й наслідки стихійного лиха.

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Що відомо про торнадо у Свердловській області?

За офіційними даними, внаслідок негоди постраждали 16 людей. Частина зверталася за медичною допомогою амбулаторно, одну людину було госпіталізовано до лікарні в Нижньому Тагілі.

Торнадо у Росії: дивіться відео

У місті також фіксуються масштабні перебої з електропостачанням – без світла залишилися тисячі абонентів. Найбільше руйнувань зафіксовано у житловому секторі: пошкоджено близько 97 – 99 будинків, із них щонайменше 32 повністю знищені.

Стихія вирувала у Свердловкій області: дивіться відео

Відомо також про пошкодження 15 ліній електропередач. Через наслідки стихії в Кушві розгорнули пункт тимчасового розміщення для постраждалих мешканців, тривають відновлювальні роботи з відновлення електро- та газопостачання.

Наслідки негоди в Росії: дивіться фото

Місцеві служби попереджають, що погодні умови залишаються нестабільними, а синоптики не виключають ймовірності повторного утворення смерчів у регіоні, зокрема поблизу кордону з Пермським краєм.

Нагадаємо, що кількома днями раніше негода вирувала у Москві. Тоді в російській столиці за добу місцями випало близько 160% місячної норми опадів.

За повідомленнями очевидців, вода затопила частину центральних районів, місцями стояли затоплені автомобілі, а в магазинах через протікання дахів виникали підтоплення всередині приміщень. Також повідомлялося про пошкодження дорожнього покриття – в окремих місцях асфальт почав деформуватися та "вздуватися".