Комунальная пропасть

Проблемы в структурах коммунальных служб. По частоте упоминаний это однозначный хит. Это и отсутствие отопления, и переполненные мусорные баки, и текущие крыши в многоэатжках, и отсутствие ремонта в старых домах, и ямы на дорогах и некачественный ремонт: чинят некачественно, в дождь, нарушая технологию.

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Беспредел самозванцев во "власти"

Общая тенденция – недовольство "властью". То есть, это фактически первый пункт, только с глобальной привязкой к низкой эффективности местной "власти". То есть, плохое питание в школах связывают именно с тем, что "правительству" все равно.

Сюда же относят и подорожание, и повышение стоимости проезда, и низкие социальные выплаты. Итог обсуждений на каждое такое сообщение – "правительству" все равно.



Соцсети жителей Луганска переполнены недовольством / Фото Ольги Черненко

Ненависть и страх витают в воздухе

Агрессия в сфере обслуживания. Если не знать всего происходящего изнутри, может показаться, что мир просто погряз в ненависти. И как переполненное ведро течет из-под крышки сразу же.

Водители маршруток хамят самым слабым – школьникам, владельцы кафе выгоняют подростков за умысел посидеть в тепле в зоне вай-фая, даже гардеробщики в больницах норовят обматерить пациентов.

Ощущение тотальной ненависти, которая выплескивается под любым предлогом. Даже там, где ненависти не может и не должно быть, есть агрессия – диспетчера службы такси ненавидят клиентов. И на этом фоне мир кажется одной большой клоакой, где редкая благодарность "А у меня про хорошее" как вызов – не самом деле хорошего нет, просто пишет это сумасшедший.

Вероятность войны. Перманентно кто-то слышит взрывы, хотя учений будто бы нет и не должно быть. И дальше идет череда мыслей вслух, кто может стрелять и в кого.



Люди живут в постоянном страхе войны / Фото Ольги Черненко

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Помощь перестала быть бескорыстной

Потери / кражи. Потерять украинские документы сейчас – катастрофа. Поэтому если кто-то ищет потерю (потеряли в торговом центре или на стоянке), то непременно за очень крупное вознаграждение.

Особый треш – снимать автомобильные аварии, за которые можно получить 50 рублей на местного оператора телефонной связи "Лугаком". Поэтому аварий всех форматов очень много.

Интересно! С места аварий часто не просто скрываются под покровом ночи, а уезжают и при свете дня, что тоже является дополнительной темой "Отзовитесь за вознаграждение, кто что-то видел".



Луганчан возмущает качество коммунальных услуг в убитом российскими оккупантами городе / Фото Ольги Черненко

Край абсурда

Часто выкладывают то, происхождение чего просто не понимают. Типа, разберитесь сами и объясните мне. Коммунальщики притащили со свалки кресло и им "залатали" дыру на месте украденного люка. Таких вот сюжетов от анонимов очень много.

Всплески агрессии в ответ на некачественное обслуживание или потерю. То есть, на месте я ответить не мог, как подобает, так отвечу через анонимные группы, где можно матерные слова заменить крестиками.

Очень похоже, что люди обозлены всем в край, и вместо формальной даже попытки понять автора, винят его же в глупости или корысти, как в посте о низких выплатах одиноким матерям ("зачем рожала?").

Продают неликвид

Еще одна тема – низкое качество услуг в торговых сетях. Это и просроченный товар, и отсутствие эстетики выкладки, и товар с плесенью и гнилью. Все вместе – о том, что у людей нет выхода и выбора. И часто такие "открытия" некому больше предъявить, кроме таких же товарищей в социальных сетях.

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