"Той, кого не можна називати": Навальний записав вигадливе звернення до Путіна

Російський опозиціонер Олексій Навальний записав відеозвернення до президента Росії Володимира Путіна, який боїться вимовляти його прізвище.

Навальний каже, що вже впродовж кількох років Володимир Путін боїться вголос промовляти його ім'я.

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Опозицінер порівняв російського президента з древніми людьми, які боялись називати імена небезпечних звірів, щоб "не накликати біду".

Так робили стародавні люди - боялися згадувати імена небезпечних звірів, тому що вони могли почути і прийти ... Дорогий Володимире Володимировичу, не бійтеся, я вас не з'їм!

– пожартував Навальний.

На великій прес-конференції 14 грудня журналістка Ксенія Собчак, яка також заявила про свій намір балотуватись у президенти, поставила Путіну питання, чому влада навмисно не допускає Навального до виборів.

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Відповідаючи на питання, Путін так жодного разу й не промовив прізвище "Навальний", називаючи його "персонажем" і порівнюючи з Саакашвілі.

Дивіться відеозвернення Олексія Навального: