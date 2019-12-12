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      ТПП провалила виконання покладених функцій та не досягла жодної з поставлених цілей, – експерт

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      Геннадій Чижиков / nk-online.tv

      Торгово-промислова палата України фактично повністю провалили виконання своєї "Стратегії розвитку" до 2020 року.

      Попри це її керівник Геннадій Чижиков все одно збирається повторно обиратися на посаду президента бізнес-асоціації. Про це на своїй сторінці в Facebook заявив політичний експерт Олексій Якубін.

      "До кінця цього року ТПП має представити звіт за свою діяльність у 2019 році. Члени комісії, звісно, розкажуть про свої великі перемоги та досягнення, представлять амбітні плани на майбутнє. Але передбачаю, що всі тактично замовчать провал виконання стратегії розвитку палати до 2020. А це, вочевидь, є фактом, бо зазначені цілі у цій стратегії не збігаються з тим, що ми маємо у реальності", – пише експерт.

      Він також додав, що в "стратегії розвитку ТПП до 2020 року" прописана функція представництва інтересів бізнесу на національному та міжрегіональному рівні, але ТПП не змогла реалізувати ці функції в повній мірі.

      "Закладені національними й міжнародними експертами цілі та завдання залишилися по один бік дороги, а "ратна гвардія пана Чижикова" пострибала в інший… Вони активно розпочали "відкривати" Брюсселі, Парижі, Лондоні, Відні, Сіднеї, Пекіні, Піренеї, країни Африканського континенту… У тому числі, приписуючи приватні поїздки в рахунок бюджету палати. (В деяких випадках, є така інформація, навіть сувеніри, і ті були придбані за загальні кошти). Але конкретних результатів у міжнародному напрямку так і не показали. Такий собі туризм за чужий рахунок. Ніби добре – але де результати ? Просто нагадаю, що на початок осені у нас негативне сальдо зовнішньої торгівлі – більше 4 мільярдів доларів. І воно збільшується", – зазначив політолог.

      Якубін підкреслив, що крім вищезгаданого функціонала, у Торгово-промислової палати було ще кілька важливих цілей і завдань, записаних у "Стратегії". Зокрема це проведення системної політики та кампаній із захисту інтересів національного бізнесу та утримання ролі найпотужнішої бізнес-асоціації з підтримки та розвитку малого та середнього бізнесу.

      "Але це взагалі смішно. ТППУ не те що не стала найвпливовішою асоціацію для МСБ, багато вітчизняних бізнесменів взагалі про неї не знають і вперше чують. Тож можна вже цілком точно говорити, що завдання стати "найпотужнішою бізнес-організацією" керівництвом та особисто Чижиковим провалене. Але це до речі не заважає йому обиратися на посаду президента ТППУ на другий термін", – вважає експерт.

      Це, за його словами, лише ключові цілі, які були представлені у лише першій статті "Стратегії розвитку ТПП" і є не виконаними нинішнім керівництвом бізнес-асоціації.

      "Тобто, вони не спромоглися навіть просунутись за ключовими напрямками, не кажучи вже про всі інші. Постають риторичні питання: "чи має громадськість офіційно побачити усі ці "веселі картинки" пана Чижикова у звіті діяльності асоціації у 2019, і як він збирається пояснити спільноті всі ці свої "видатні здобутки"?", – підсумував Олексій Якубін.

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      Теги: Новини України Бізнес
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