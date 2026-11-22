24 Канал зібрав добірку цікавих імен. Ними можна назвати дітей, які народяться у 2027 році.

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Вероніка

Це ім'я має давньогрецьке коріння та траткується як "та, що приносить перемогу". Вероніки відзначаються гострим розумом і вмінням тримати слово. Рік Вогняної Кози відкриє перед ними простір для сміливих творчих рішень і кар'єрного зростання, якщо вони не боятимуться виходити за звичні рамки.

Весна

Ім'я Весна має слов'янське походження та асоціюється з теплою порою року. Такі дівчата зазвичай наділені легкою вдачею та оптимізмом, який притягує до них людей. У рік Вогняної Кози їхня гнучкість і відкритість до змін стануть головною перевагою в пошуку натхнення та нових знайомств. Представниці цього імені можуть вдихнути життя в будь-яку справу й підтримати близьких у непростий період.

Веніамін

Таке ім'я давньоєврейського походження означає "улюблений син". Веніаміни – спокійні чоловіки з тонким почуттям гумору та вродженою кмітливістю. Рік Вогняної Кози спонукатиме їх до сміливішого самовираження й активніших кроків у справах, які довго чекали на свій час. Завдяки доброзичливості й виваженості вони легко здобувають довіру друзів і колег.

Щасливі імена для дітей 2027 / Фото Magnific

Раніше ми розповідали про чоловічі імена, які принесуть успіх у 2027 році.