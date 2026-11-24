Детальніше про те, що суворо заборонено робити в День святої Катерини – розповідає 24 Канал.

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День великомучениці Катерини 2026: що не можна робити

Православна Церква України та Українська Греко-Католицька Церква вшановують пам'ять святої великомучениці Катерини Олександрійської 24 листопада після переходу на новоюліанський календар. Ця дата завжди припадає на Різдвяний піст, тому вона вимагає від вірян особливої стриманості та внутрішнього спокою.

Насамперед у День святої Катерини варто відмовитися від важкої фізичної праці. Наші предки в цей час не копали землю, не рубали дрова, не робили ремонт і не прибирали в оселі. За давніми повір'ями, підмітання підлоги може вимести з дому щастя, а прання – змити родинний добробут. Також люди уникали початку нових масштабних справ, будівництва чи переїздів, адже вірили, що вони не принесуть успіху.

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Окрема заборона стосується жіночого рукоділля. У це свято не радять брати до рук гострі предмети, нитки, спиці чи голки. Наші пращури вірили, що вишивання або шиття 24 листопада може заплутати жіночу долю.

Мучениця Катерина / Фото Pinterest

Оскільки триває Пилипівка, Церква та народні звичаї застерігають від галасливих вечірок, танців, гучного сміху та вживання алкоголю. На святковому столі мають стояти лише прості пісні страви без м'яса, молока та яєць. Навіть традиційні молодіжні вечорниці в цей вечір проходили тихо й скромно.

Крім цього, у свято не можна сваритися, лихословити, заздрити або засуджувати інших людей. Також не варто відмовляти в допомозі тим, хто її потребує, адже добрі вчинки й щира молитва до святої Катерини приносять у дім злагоду.

Раніше ми розповідали, як правильно молитись святій Катерині.