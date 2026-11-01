День безсрібників Косми та Даміана 2026: важлива історія та суворі заборони свята

Брати Косма і Даміан народилися в Малій Азії та з раннього дитинства зростали в міцній християнській вірі. Вони навчалися на лікарів і здобули від Бога особливий дар зцілювати людей молитвою, пише Волинська єпархія Православної Церкви України.

Adv

За своє лікування брати ніколи не просили грошей чи іншої винагороди, тому сучасники прозвали їх безсрібниками. До них постійно приходили хворі з найрізноманітнішими недугами, і святі допомагали всім навіть у безнадійних випадках. Згодом навколо їхнього праведного життя виникло багато народних традицій та вірувань.

День безсрібників Косми і Даміана 2026: що це за свято

У народі це свято часто називають днем Кузьми та Дем'яна. Традиційно до початку листопада селяни намагалися повністю завершити всі роботи на городі, в саду та полі. Господині готували смачну кашу із зерна нового врожаю, пекли пироги та щедро пригощали сусідів.

Реклама

Люди щиро вірили, що гостинність у цей день притягує достаток на весь наступний рік. Віряни обов'язково йдуть до храму, несуть хліб, фрукти чи солодощі, моляться за здоров'я близьких і замовляють сорокоусти за померлими родичами.

Брати Косма та Даміан / Фото із сайту Храму святого Івана Богослова міста Харкова

Що не можна робити 1 листопада

Духовенство радить уникати важкої фізичної праці, не планувати ремонт і не починати нові масштабні проєкти. Народна мудрість каже, що зайве напруження відлякує благодать чудотворців. Також варто утриматися від великих покупок, бо витрачені гроші не принесуть очікуваної радості та користі.

Особливу увагу пращури звертали на стосунки з оточенням. Зокрема, не рекомендується сваритися, пліткувати, лихословити та заздрити успіхам інших людей. Оскільки брати славилися своєю безкорисливою допомогою, найбільшим гріхом нині Церква називає байдужість до чужої біди.

Християни повинні допомагати хворим, годувати безпритульних тварин і давати милостиню тим, хто її просить. Однак існує цікаве застереження: коли даєте гроші нужденним, у жодному разі не дивіться їм в очі, щоб не перейняти на себе їхню бідність та проблеми.

Реклама

Серед народних прикмет збереглися й дещо містичні заборони. Наприклад, господарям радять не залишати надовго відчиненими двері чи вікна, аби не впустити до оселі злих духів. Батьків просять не виливати надвір воду після вечірнього купання немовляти, щоб дитина не втратила спокійний міцний сон. Крім цього, 1 листопада краще відмовитися від страв із курячого м'яса та не вбивати павуків, які символізують душі померлих предків.

Раніше ми публікували календар церковних свят на листопад 2026 року.