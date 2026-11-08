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З Іменинами Михайла 2026 – листівки та привітання своїми слвоами

Людмила Онуфреїв
З Днем ангела Михайла - картинки та привітання

З Днем ангела Михайла - картинки та привітання / Фото Pinterest

8 листопада українці відзначають Собор Архістратига Михаїла, якого вважають небесним захисником і покровителем воїнів. Цього дня свої іменини святкують чоловіки з іменем Михайло. І хоча День ангела – не день народження, це ще один хороший привід нагадати близьким, наскільки вони для нас важливі.

24 Канал зібрав теплі привітання з Днем ангела Михайла у прозі та листівках, які допоможуть висловити найщиріші побажання.

 
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Привітання з Днем ангела Михайла своїми словами

  • Михайле, з Днем ангела! Бажаю тобі міцного здоров'я, спокою на душі та щоб у домі завжди було тепло і затишно. Хай Бог береже тебе і твою родину.
  • Вітаю зі святом, Михайле! Нехай щодня буде більше добрих людей поруч, радісних новин і приємних несподіванок. А всі клопоти нехай обходять тебе стороною.
  • З Днем ангела, Михайле! Бажаю тобі сили в усіх справах, надійних друзів і щоб усе задумане потроху здійснювалося. Щастя тобі і миру.
  • Щиро вітаю з іменинами, Михайле! Нехай ангел-охоронець завжди тримає тебе під своїм крилом, у серці буде світло, а життя щедре на добро і тепло.
  • Михайле, зі святом тебе! Дякую, що ти є. Бажаю здоров'я, рідних поруч, достатку в домі і щоб кожен день приносив хоч трохи радості.
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Картинки з Днем ангела Михайла українською

Картинки з Днем ангела Михайла / Колаж 24 Каналу
Привітання з Днем ангела Михайла / Колаж 24 Каналу
Картинки з Днем ангела Михайла / Колаж 24 Каналу

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