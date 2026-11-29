24 Канал зібрав добірку цікавих способів ворожіння на Андрія, які можна легко повторити вдома в колі подруг або наодинці.

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Ворожіння на воску та воді

Для цього ритуалу розтопіть церковну або звичайну воскову свічку та різким рухом вилийте гарячий віск у миску з холодною водою. Фігура, що застигне на поверхні, підкаже найближчі події у вашому майбутньому. Зокрема, серце чи обручка віщують кохання та шлюб, корабель чи дорога – подорож або переїзд, квітка – приємне знайомство, а дрібні краплі обіцяють фінансовий прибуток.

Записки з чоловічими іменами

Перед сном напишіть на одинадцяти однакових смужках паперу різні чоловічі імена, а дванадцятий аркуш залиште порожнім. Згорніть усі папірці, покладіть під подушку й добре перемішайте. Вранці, щойно прокинетеся, витягніть навмання один папірець – ім'я на ньому належатиме вашому судженому. Якщо ж вам дістанеться порожній аркуш, зустріч із майбутнім чоловіком відбудеться пізніше.

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Ворожіння на Андрія 2026 / Колаж 24 Каналу

Місток під подушкою

Зробіть символічний місток із кількох сірників або тонких гілочок, покладіть його під подушку та промовте перед сном: "Суджений-ряджений, переведи мене через місток". За давнім повір'ям, уві сні вам має з'явитися чоловік, який подасть руку й допоможе перейти уявну річку. Саме він і стане вашим майбутнім обранцем.

Ворожіння на дзеркалі

Цей спосіб вважають найзагадковішим, тому проводити його радять наодинці в повній тиші опівночі. Поставте на стіл невелике дзеркало, запаліть поруч свічку та уважно вдивляйтеся в глибину відображення, подумки кличучи судженого. Якщо у склі з'явиться чоловічий силует, запам'ятайте його риси й одразу покладіть дзеркало склом донизу, щоб перервати магічний зв'язок.

Ворожіння на сірниках

Візьміть два сірники та вставте їх вертикально з боків сірникової коробки: один символізуватиме вас, а другий – хлопця, який вам подобається. Одночасно підпаліть обидва сірники й подивіться, куди нахиляться згорілі голівки. Якщо вони схилилися назустріч одна одній, почуття взаємні, а якщо відвернулися в різні боки – ваші шляхи розійдуться.

Також маємо для вас добірку молитов, які слід прочитати в День святого Андрія Первозванного.